即時中心／徐子為報導



針對兩岸觀光遲遲未解禁，交通部觀光署今（15）日指出，我方台旅會已釋出善意，並向中國「遞出橄欖枝」，但仍未接獲中方回應，重申對兩岸觀光交流的4立場不變：健康有序恢復、歡迎中客來台、確保國人赴中旅遊安全、由小兩會溝通團體旅遊。





觀光署表示，我方台旅會已釋出善意，於今年2月聯繫中方海旅會，表達「觀光小兩會」溝通的意願和項目，不過卻被中方「已讀不回」，至今都仍未回應。有關中客來台觀光部分，政府已就自己能可推動的部分行動，例如開放第三類中客來台觀光、中客赴金門、馬祖旅遊等。



至於中客來台灣本島觀光部分，觀光署說明，為確保兩岸觀光交流健康有序，應由觀光小兩會先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通。



觀光署強調，對於兩岸觀光交流，政府有以下4個立場不變：

一、健康有序恢復兩岸旅遊的立場不變。

二、我方歡迎中客來台觀光的立場不變。

三、三確保國人赴中旅遊安全的立場不變。

四、由小兩會溝通團體旅遊的立場不變。





原文出處：快新聞／誰的問題？兩岸觀光未解禁 觀光署：中方「已讀不回」

