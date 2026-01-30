誰砍的？台積尾盤遭1.4萬張賣單突襲 台股收低472點





台股今（30）日開低震盪，終場以32063點作收，下跌472點，跌幅1.45%，回測10日線，成交量達9071億，櫃買指數同樣低震盪，以300.78點作收，下跌4.7點，跌幅1.53%。

電子權值股部分，台積電（2330）尾盤遭遇空方突襲，最後一把以1.4萬張賣單摜壓，最終股價收在1775元，跌30元，跌幅1.66%，鴻海（2317）以220.5元作收，跌3.5元，跌幅1.56%，聯發科（2454）收1760元，跌20元，跌幅1.12%。

記憶體仍是盤面強勢族群，其中南亞科更是在尾盤急拉直攻漲停，股價來到326.5元，再創歷史新高，其急拉效應也激勵同族群群聯（8299）、旺宏（2337）、力積電（6770）等出現一波強攻走勢，美中不足的是尾盤都跟台積電一樣遭遇空方突襲，華邦電（2344）更是被砍出3.6萬張的賣單，股價瞬間由132.5元殺到128.5元，收在當日低點，模組廠群聯也遭遇相同窘境，股價由2425元，瞬間被擊落至2380元作收，而近期被稱為妖股的旺宏，尾盤也出現9196張的賣單，最終以在92.8元、上漲0.76%作收，至於力積電尾盤則是出現1.2萬張買單拉抬，最終收在69.5元以上漲6.76%作收。

