誰破壞區域和平？陸委會：中共才是真正麻煩製造者

中國國台辦今天(21日)宣稱，中共南部戰區無人機日前在「中國東沙島」附近空域進行正常飛行訓練，完全正當合法，民進黨當局批評此舉嚴重破壞區域和平，這是民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，是不折不扣的「麻煩製造者」。對此，陸委會下午回應，共軍無人機擅闖我東沙島空域，是高度挑釁、不負責任的行為，既無正當性，也無合法性，嚴重破壞和平穩定，中共才是真正的「麻煩製造者」。

另外，國台辦今天也聲稱，台美關稅談判5千億美元的巨額投資是台灣外匯存底的80%，為民進黨當局交「倚外謀獨」的政治獻金，而40%的半導體產能如果轉移到美國，台灣「科技島」將淪為「空心島」。

陸委會則指出，行政院在20日的記者會已再次說明，台美關稅談判2,500億美元是企業自主投資，另外2,500億美元是政府透過信保機制，協助半導體等產業投資，放眼全球布局，台美產業供應鏈合作，並非台灣供應鏈的「移轉」，而是供應鏈國際延伸和擴展。

陸委會也表示，台美投資MOU戰略目標是在「根留台灣、布局全球」思考下，以「台灣模式」支持我國產業進行國際全球布局，延伸台灣產業實力，促成台美經貿關係升級為AI人工智慧戰略夥伴關係，以及互惠貿易夥伴關係。