誰結婚？明星發文祝賀LuLu、陳漢典「卻全附與許光漢合照」 網笑翻：還以為粉絲見面會

許光漢現身LuLu、陳漢典婚宴，多位參與藝人分享與許光漢的合照，讓社群網友笑翻「怎麼都不是PO新郎新娘」。（翻攝自Threads）

「欸不是、都是許光漢，都沒人發新郎新娘？」藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）前天（25日）在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開約70桌，邀請近650位親友到場祝賀，現場可說星光熠熠。然而婚禮結束後，多位參與的藝人在社群分享與許光漢的合照，意外讓他成為網友討論焦點。

LuLu、陳漢典婚宴有哪些藝人到場？ 許光漢為何成焦點？

LuLu與陳漢典在演藝圈人緣深厚，婚宴當天吸引眾多藝人現身祝賀，現場陣容被形容「幾乎半個演藝圈到齊」。其中，人氣男星許光漢的出席，格外引起關注。

廣告 廣告

35歲的許光漢有著超高人氣。（翻攝自instagram/kuanghanhsu）

婚宴現場的賓客座位字卡也成為亮點之一。許光漢的名牌上印著「許光漢典」，被認為是結合新郎名字的巧思安排。LuLu受訪時以輕鬆語氣分享，笑稱名字是許光漢主動提出，並向陳漢典甜喊：「許光漢在我面前我也要嫁給你！」

為何社群滿滿都是許光漢？ Threads網友怎麼看？

婚宴結束後，不少到場藝人紛紛在社群平台分享合照祝賀，不過有網友發現，許多貼文雖然祝福LuLu與陳漢典，附上的照片卻是與許光漢的合影。

相關討論在Threads上迅速延燒，大量網友留言表示：「幸好文案都有寫漢典LULU結婚，不然真的不知道誰結婚。」「許光漢比新郎新娘還要忙」「其實是許光漢結婚」「我比較好奇許光漢到底拍幾張照片」「畢竟是許光漢典，也可以算半個新郎啦（大開玩笑）」「你不說是婚禮 我還以為這些明星是參加許光漢的粉絲見面會😍」「新郎新娘一桌一桌敬酒 許光漢一桌一桌合照」

釣出藝人親自回應？

網友們討論聲中，也釣出藝人許展榮留言：「我們明明就有發，是你只看到『許光漢』😂，但誰能不愛呢！」；嘻小瓜也同樣現身表示：「我有發呀」

更多鏡週刊報導

「不可能的事在台灣接連發生」黃豪平點名2大震撼事件 直言「這件事」難度不輸徒手爬101

歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」

霍諾德徒手爬101耳機在播什麼？歌單揭曉 本人再曝：其實幾乎都聽不到