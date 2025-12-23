誰給我們機會？ 國中生割頸案死者家屬泣訴二審判太輕：小孩命都沒了

震驚社會的新北少年割頸案，二審宣判。（圖：彭清仁攝）

發生在前年的新北國中生割頸案，高等法院經過1年多審理，今（23日）上午二審宣判。殺人的郭姓乾哥從一審有期徒刑9年，二審改判12年，搧風點火的林姓乾妹一審有期徒刑8年，二審改判11年。全案仍可上訴。

前年耶誕節，新北國三生林女趁午休時間到楊姓男學生班上找人聊天，楊生請林女離開，林女心生不滿於是要求「乾哥」郭男一起回楊生班上叫囂，楊生被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，震驚全台。今天合議庭採不公開宣判，楊姓受害學生父母聽聞二審判決在法庭裡面怒吼「為什麼判那麼低、殺人了還談什麼教育、我們小孩的命都沒了、誰來幫我們的小孩回復生命、談什麼修復、要修復什麼告訴我啊、我們沒有地方可以申訴啊、小孩都被殺死了」，楊父也在法庭外崩潰痛哭：「給他們機會，誰給我們機會？」

受害楊姓學生父母在國家賠償追溯時效屆滿前，日前已向新北市教育局提出國賠申請，究責校園相關失職人員。