誰給的勇氣？林書豪深夜虧爆周杰倫：動都沒動救命啊

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫昨(14日)站上澳洲網球公開賽中央球場，參加創新活動「1分大滿貫」，可惜猜拳決定誰先發球時，猜輸給24歲的澳洲業餘球員維奇，對手直接出招，周董連球都沒碰到就落敗。對此，周董的好友林書豪， 挾著不知道誰給的勇氣，竟在今天凌晨在社群錄影片虧爆周董。

事實上周董熱愛打網球，之前林書豪加入練網球，不過球技不如周董輸球了，但這次林書豪抓到機會糗周董，看似嚴肅卻是說相反話談到，他教了「徒弟」(指周董)一個多月，終於站上球場了，但球發來了，他卻連動都沒動，林書豪還喊：「救命啊！」內容相當搞笑，不過隨後林書豪也刪掉這段影片。

而昨天輸球後，周董也自嘲：「以後除了練球，還要練剪刀石頭布，贏的選發球。」因為這新的「1分大滿貫」是由對戰選手先猜拳，贏的人可以選擇是否要先發球，有點要看運氣。

