誰給的勇氣！男當街襲警 遭過肩摔制伏

新北市八里發生一起嚴重的暴力事件，一名26歲葛姓男子不僅對女友施暴，更當街襲警。事件起因於一對情侶在路邊爭吵，男方動手毆打女友，引起路過騎士報警。警方到場處理時，葛姓男子竟對前來勸阻的員警胸口揮拳，態度兇狠，隨後被員警以過肩摔制伏並上銬逮捕。整起事件被監視器完整記錄，顯示出男子在酒精影響下的失控行為。

八里男當街襲警，往員警胸口揮拳，遭到過肩摔制伏。（圖／TVBS）

這起事件發生在10月30日下午3點多，地點位於新北市八里華峰三街。當時一名騎士路過時，發現一對情侶在路邊爭吵，原本只是停下來觀看，但情況急轉直下，男方竟對女友揮拳動粗。騎士見狀立即意識到情況嚴重，趕緊前往派出所報警求助。

監視器畫面還原了事發經過，葛姓嫌犯原本蹲在地上，看見員警靠近後情緒更加激動，直接朝員警胸口揮拳攻擊。一拳不夠，他還繼續推擠員警，表現得相當凶狠。面對不聽勸阻的嫌犯，員警立即採取行動，一個過肩摔將他重重摔在地上並制伏，隨後控制其手腳並上銬逮捕。

附近店家表示：「剛好走到那邊，我看到我以為是兩個人在打架，後來再看是警察，我想說警察在抓壞人，男的滿兇的就是不曉得在叫什麼。」另一位店家則描述：「就打一個女生，打一打之後警察來，警察來勸阻他他就推警察打警察，本來有別的人去勸也被推走。」

警方調查發現，葛姓嫌犯當時有飲酒，可能因酒精影響而判斷力下降，不僅對女友施暴，甚至膽敢當街襲警。這起事件提醒民眾，酒後失控行為可能導致嚴重後果，葛姓男子清醒後將面臨妨害公務等法律責任。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

