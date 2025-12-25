誰給的？張文作案前收3985元匯款 剛好助他住進商旅

台北市 / 綜合報導

警方調查北車隨機攻擊案，在釐清凶嫌張文的犯案動機與資金來源時，發現在案發前幾天戶頭竟然莫名多出一筆3985元的匯款。

這筆錢的時機點非常敏感，因為金額剛好夠他支付入住商旅的費用，讓他能有藏身處完成最後的「隨機攻擊計畫」。究竟這筆匯款是誰給的，是幕後有支持他行兇的金主還是知情的共犯。警方目前正全力追查匯款人身分。

