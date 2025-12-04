誰綁架了蘋果？200個前員工揭密：中國製造強權竟是蘋果打造的

最聰明的公司，用最有效率的方法經營，竟讓自己動彈不得！

這是一本同時受到矽谷與華盛頓注目的書，《蘋果在中國》作者派翠克．麥奇（Patrick McGee）採訪了超過兩百多名蘋果前高層及工程師，以從未曝光的細節及內幕，還原一個被忽略的真相：蘋果在過去30年，不僅是「依賴」中國，更是親手「打造」了中國的製造霸權。

這本書還揭露很多秘辛，如當年蘋果跟台積電的對賭協議，蘋果內部怎麼看自己的供應鏈壓榨策略，當然，他也解密了，庫克為何離不開中國，還讓它成為蘋果最大的市值風險，即便大家都知道，不可以把雞蛋放在同一個籃子裡。

當追求效率成為陷阱，創新成為枷鎖，這堂本世紀最經典的地緣商業課，值得正要進入全世界打仗的台灣人，重新深思體會。

起始》一場台商促成的「綁架案」

一條殘酷條款，看蘋果初期成本擺第一

2005年，賈伯斯明白，（他的美國自產夢）已經回不去了。一位下屬建議某個專案應在美國完成，賈伯斯冷回一句：「我試過了，行不通。」

郭台銘的毅力讓富士康拿下獨家代工 iPhone的合約，但他希望藉由蘋果對富士康的依賴、爭取更高利潤的策略，卻徹底失敗。反倒是蘋果透過提高訂單量施壓富士康。

2000年，富士康首次為蘋果在中國大規模代工， 淨利率還有10.6％。隨著雙方深化合作，富士康營收大幅攀升，但淨利率卻暴跌，2011年再降至2.4％。

一位蘋果前副總裁坦言：「我們對待合作供應商的方式真的太殘酷了……，而他們為了保住我們的生意，幾乎有求必應……。」

合作第一代iPhone時，富士康甚至接受「無條件保固」的苛刻條款（no-quibble warranty），內部稱之為「東尼．布萊文斯特製條款」， 強制要求富士康對iPhone售出後12個月內出現的任何故障承擔全責。

時任蘋果採購主管的布萊文斯已是一位出色的談判高手。他會安排來訪的供應商住在飯店裡相鄰的房間，然後在房間之間來回穿梭，不斷壓低價格。

布萊文斯不允許供應商點餐或離開房間，還會根據情況調整房間溫度。如果是香港那種溼熱的夏天，沒人會想到帶外套，布萊文斯會把飯店房間的冷氣開到最強，只有蘋果團隊穿得剛剛好。「然後他們就不眠不休的通宵談判，直到供應商低頭屈服。」

深陷》獨一無二的「手腳策略」

它用最創新管理，卻被自身優勢困住

蘋果會把頂尖的產品設計工程師與製造設計工程師從加州派往中國，長時間駐在供應商的工廠，短則數週，長則數月。

反觀競爭對手只會把規格文件交給供應商，蘋果斥資數億美元購買機械設備，安裝在合作供應商的工廠裡，並「標記」僅供蘋果使用。

自2001年iPod上市到2007年iPhone上市，蘋果名下的「機械設備」（即供應商生產蘋果產品所需的設備），從2億4500萬美元激增至11億美元，成長了4倍。隨後的5年，這個數字更飆升至160億美元。

這麼大筆的資本支出，讓供應商得以達到原本無法企及的水準運作。一位製造設計工程師透露，若蘋果想削減給某個供應商的訂單，改由其他競爭對手代勞，「蘋果只須將機器運到另一家工廠。」

大約是在2011年，當富士康試圖憑藉其大量組裝iPhone的主導地位向蘋果爭取籌碼時，蘋果工程師直接到富士康的組裝線，開始拆卸昂貴的機械設備，然後運到和碩。

一位蘋果前製造設計工程師坦言：「我們建立的生產模式是：我們會用你的工廠，用你的員工，但我們會把他們當作我們的手腳，聽憑我們指揮。」

集中中國生產造就競爭優勢

但也更依賴，「想抽身將難如登天」

蘋果在這方面投入的規模之大，乾脆在營運部門建立一個完整的團隊，專門負責採購、規畫與部署這些資本密集型機械設備。蘋果對製程的理解程度甚至超過製造商本身。

這解釋了為什麼蘋果能讓諾基亞和黑莓機等受人尊敬的巨頭淪為敗將。但它也有一個重大缺陷。隨著更多生產環節移往中國。蘋果越來越依賴它在中國親手扶植與建立的製造能力。

這是經過精密設計，從製程到產品、從工程設計到生產，層層架構堆疊，全都集中在一個地方。「他們要想抽身，將會是難如登天。」

《蘋果在中國》一步步從50%原則、安撫北京的八人幫到庫克沉默的45秒，還原蘋果與中國互相綑綁的真相。

