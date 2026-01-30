誰能代表藍營出征宜蘭？關鍵民調比例曝光：對比85%、互比15%

國民黨30日下午召開宜蘭縣長提名第二次協調會，爭取黨內提名的宜蘭縣議會議長張勝德會後受訪表示，確定由他與國民黨立委吳宗憲從黨中央核定的9家民調公司中各挑選一家，共兩家民調公司進行電話全民調，並在2月底前完成民調作業。民調計算方式將採對比式民調占85%、互比式民調占15%的方式加總。

國民黨立委吳宗憲和宜蘭縣議長張勝德欲爭取2026宜蘭縣長提名。（資料照／中天新聞）

面對年底的宜蘭縣長選戰，民進黨已徵召律師林國漳代表參選，民眾黨則徵召前立委陳琬惠代表參選。國民黨中央日前邀請有意參選的張勝德、吳宗憲等人進行首次協調，當時達成在第二次協調會討論內參全民調細節的共識，預計2月底前會正式提名人選。

黨中央30日下午再度邀請張勝德、吳宗憲等人進行協調，會議歷時約1小時後，張勝德在中央黨部一樓接受媒體聯訪。張勝德指出，協調會主要針對民調公司以及民調方式進行討論，目前確定由雙方陣營各挑選一家民調公司，共兩家民調公司進行電話民調，並在2月底前完成電話民調。

民眾黨立委陳琬惠日前已表態要參選宜蘭縣長。（資料照／中天新聞）

張勝德表示，民調方式分為跟民進黨宜蘭縣長提名人林國漳的對比式民調，以及兩人間的互比式民調。其中計算方式採對比式民調占85%、互比式民調占15%的方式加總。所謂對比式民調，就是吳宗憲與張勝德分別對上民進黨提名林國漳的民調支持度；互比民調部分，則是指吳宗憲與張勝德兩人間的民調支持度。

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳。（圖／民進黨YT）

對於是否有信心在民調中勝出，張勝德指出，他一直強調宜蘭人的事情會由宜蘭人來做決定，所以最終還是回歸到由宜蘭人做最後的決定。國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌日前表示，張勝德、吳宗憲同意，如果提名人選產生後，一定會跟民眾黨的參選人共同協調，產生一位最強的參選人。

