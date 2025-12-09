誰能得到華納？派拉蒙出3.4兆 PK Netflix

圖／達志影像shutterstock

好萊塢正在上演史上最大的媒體競標案。繼Netflix宣佈將收購華納兄弟，半途殺出一個對手：派拉蒙天空之舞。派拉蒙8日提出1084億美元，約新臺幣3.4兆元的報價，要對華納兄弟進行惡意收購，這個價格，比Netflix開出的約新臺幣2.6兆元報價來的要高。特別的是，派拉蒙的競標，背後其中一個金主，是美國總統川普女婿庫許納的投資公司。任何的收購交易，都要過川普政府這一關，但川普本人目前的態度，維持中立。

好萊塢（Hollywood）現正熱映這一齣2025年末的壓軸巨片，叫《史上最大的媒體競標案：派拉蒙、Netflix，誰能得到華納兄弟》。

CNN記者：「華納兄弟探索公司，達成協議，要向Netflix出售旗下電視、電影製作和串流業務的僅僅數日，派拉蒙，也就是CBS、Paramount+和其他等的母公司，周一(8日)向華納兄弟，發起一個惡意收購。華納兄弟持有HBO Max、華納兄弟影片和其他一連串的有線網路，包括CNN。」

競標案中，華納兄弟原和Netflix情投意合，半途殺出一個情敵：派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）。現在的劇情演到，派拉蒙8日提出1084億美元，約新臺幣3.4兆元的報價，PK Netflix提出的827億美元，約新臺幣2.6兆元，使出絕招要挽回局勢。

主導派拉蒙天空之舞收購行動的執行長 大衛．艾里森（David Ellison）：「我們坐落在華爾街，講究現金就是王道。我們提供(華納兄弟)股東的現金，比他們和Netflix所簽署的協議，整整多出176億美元。我們相信當他們看到這一點時，這就是他們會支持的。」

派拉蒙會用全額現金收購，每股30美元，約新臺幣935元；Netflix則用現金加股票收購，每股27.75美元，約新臺幣865元。對此，Netflix的CEO薩蘭多斯（Ted Sarandos）回應，完全預料到對手會出這一招，但我們已先達成協議。

除了全額現金，派拉蒙提出，如和他們結合，這個收購案將更容易取得美國政府的監管核准。

CNN記者：「派拉蒙的競標，有一個隱藏的問題。這個案子的融資，來自中東的3個主權財富基金，還有由川普女婿庫許納創辦的投資公司。」

派拉蒙的其中一個金主，投資公司Affinity Partners，創辦人正是美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）。而且派拉蒙執行長大衛．艾里森，爸爸正是全球第二富，也就是甲骨文（Oracle）創辦人賴瑞．艾里森（Larry Ellison），他和白宮關係密切。

任何交易，都要過川普政府這一關，全球關注這一位終極大boss的意向，但他語帶中立。

美國總統 川普 vs. 記者：「我很了解這些公司，我知道他們在做什麼。我需要看他們各自的市占率，他們當中，沒有任何一人，是我特別要好的朋友。總統先生，派拉蒙的交易，其中一個金主是庫許納，這是否影響您的決策？是嗎？我對此不知情，我還沒，我從來沒和他談過這個。」

傳統上，白宮不會干涉這一類的監管決策，不過川普表示，會參與其中。針對派拉蒙和Netflix，川普口中說中立的話，但身體上卻有一貫的商人作風，詢問要胡蘿蔔還是大棒？

比如對派拉蒙，和公司高層、金主親近的川普，同日就批評公司，原因是派拉蒙旗下CBS，讓和川普分道揚鑣的共和黨籍眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene），登上節目《60分鐘》（60 Minutes），並且播出。川普和《60分鐘》的過節不止如此。他曾就節目採訪時任民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的內容求償，兩方達成1600萬美元，約新臺幣5億元的和解協議。

CBS《史蒂芬柯貝爾深夜秀》主持人 柯貝爾（Stephen Colbert）（2025.07）：「電視台將在明年5月停播《深夜秀》。」

CBS旗下的另一檔深夜秀，也因經常批評川普，即將停播。而派拉蒙旗下另一個喜劇中央頻道（Comedy Central）的諷刺卡通「南方四賤客」（South Park），也常以川普當主角。

川普態度不一，不只針對派拉蒙，對Netflix也是。他剛和Netflix的CEO薩蘭多斯見過一面，討論收購案，並如此評價。

美國總統 川普(12.07)：「Netflix是一間很棒的公司，他們幹了非凡的事，CEO薩蘭多斯也是一個極好的人，我很敬愛他，只不過，他們的市占率太大，我們要先看看如何。」

惡意收購案的這一天，華納兄弟股價上漲4.41%，派拉蒙股價上漲9.02%，而Netflix股價下跌3.44%。派拉蒙的報價，包含華納兄弟的整個業務，電視、電影製作和串流，甚至是有線電視，全盤通吃；而Netflix的報價，不含有線電視。誰將把華納兄弟收入囊中，全球觀眾都在觀望。

