誰能拒絕「乾淨好聞的男生味道」？劉以豪、王安宇、鄭容和私下愛用的必收清單，情人節送男友自己也能噴的三款中性高級香
在 2026 年的香氛趨勢中，性別的界限正逐漸模糊。一款成功的香水不再只是標榜女性的柔美或男性的陽剛，而是強調一種「貼近生活」的質地與氛圍。無論是迪奧皮革的溫潤、Acqua di Parma義大利陽光的奔放，還是PRADA琥珀木質的清爽，這些由男神們親自認證的香氣，共同點都是那份乾淨、有層次且不具侵略性的高級感。在情人節的時候不論是送另一半或自己都是最佳選擇，而且這些香調非常中性，男女生也能共享同款味道。
迪奧香氛世家《皮革木語》：暖男劉以豪的「安定力量」
劉以豪分享：「香氛對我來說是一件非常貼近生活、也很私人的事情。《迪奧香氛世家》強調的不是單一氣味，而是讓香氣自然融入每一天，這一點讓我很有共鳴。」談及《皮革木語香氛》，他形容這是一款顛覆想像的皮革香氣:「它不厚重，反而非常乾淨、優雅，聞起來很貼近肌膚。那種低調卻有層次的存在感，會在不經意之間被感受到，帶來一種安定、從容的力量，是可以陪伴生活一整天的香氣。」
《皮革木語香氛》揉合白花的清澈與木質的溫潤，呈現輕盈而親膚的質地，跳脫傳統皮革香氣的厚重框架，展現更貼近生活、自在從容的香氛表情。對 DIOR 而言，《迪奧香氛世家》不僅是一系列香水作品，更是一種細緻而完整的生活哲學，從香水、身體香氛到居家香氛，構築優雅的法式生活美學。《皮革木語香氛》靈感源自 DIOR 經典 Saddle 馬鞍包，香氣低調而富有層次，傳遞自由、無懼且從容的精神。
Acqua di Parma《克羅尼亞經典淡香精》：王安宇的義大利盛夏陽光
近年來，王安宇憑藉多部話題影視作品《陷入我們的熱戀》、《神隱》、《熾道》持續累積高人氣，從青春題材到奇幻古裝，他不斷拓展表演邊界，以細膩且具層次的演技，逐步奠定在新生代演員中的亮眼位置。義大利的百年精品香氛品牌Acqua di Parma 110周年也相中王安宇的人氣魅力，邀請他擔任中國區大使，王安宇隨著重返品牌的發源地-帕爾瑪拍攝全新形象照及影片，體驗日常而不尋常的一天。以香氣儀式迎接清晨，午後騎行穿梭街頭，與影片中使用的克羅尼亞經典淡香精的陽光香氣同行，共同發現藏在生活中的微小快樂，同款香水更被粉絲搶購一空！
王安宇清爽開朗的形象與克羅尼亞經典淡香精極度適配，這款淡香精添加全新花材－依蘭依蘭，整體香氛更加馥郁且陽光奔放，彷若將義大利那如暖陽吻過的盛夏魅力收入香氛瓶裡，一噴就會有好心情。王安宇也感性表示克羅尼亞是他最愛的香水之一，這瓶香氛對他而言是「可觸及的陽光、會呼吸的優雅」。
PRADA《重構本我男士淡香精》：Tom Holland 與鄭容和的時髦乾淨典範
繼上市屢獲熱銷好評、穩坐PRADA男香寶座，「PRADA Paradigme重構本我男士淡香精」不只Tom Holland漫威電影宇宙蜘蛛人加持、也深受知名韓星鄭容和喜愛，不只韓國人氣樂團CNBLUE主唱，更是橫跨音樂創作、演戲多才藝人，除了近日在IG直播邊彈吉他與粉絲互動分享平常愛用，也曾在粉絲見面會上分享包包裡會一直帶著，更被粉絲形容：「超級好聞、是乾淨男生的味道！」獨有的時髦男香嗅覺典範，在琥珀木質基調中，以天竺葵詮釋活力、卡拉布里亞佛手柑之心和麝香帶來迷人愉悅！
