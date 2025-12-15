誰能拯救AI股？分析師點名「它」可打破疑慮：就等週三財報

美光財報牽動AI股走勢。圖為台灣美光台中廠區。美光提供



AI股連日崩跌，誰能成為救世主？浦惠證券投顧分析師王倚隆，今天（12/15）在粉專王董的大盤籌碼，以「美光能否成為拯救AI的那道光？」為題指出，美光將於週三盤後公布財報，如果能大幅優於市場預期，就可打破AI估值過高的疑慮，激勵市場投資人重拾對AI的信心。

王倚隆表示，本週美股將迎來美國政府重啟之後，最多數據公布的一週。包括就業、零售銷售、通膨數據通通都會一週補齊，另外還有成屋銷售與消費者信心指數也都會公布，一連串數據必然會影響市場情緒與美股波動。

雖然上週鮑爾已經談到沒有一月升息的打算，但是聯準會還是需要更多數據才能判斷未來的利率路徑，也就是經濟與勞動數字好壞將直接牽動明年的降息次數預期。

王倚隆提到，就業市場是聯準會上週降息的核心理由之一，上半週要公布的11月非農就業報告就會成為關鍵佐證。同一天還會公布10月零售銷售與9月企業庫存，這些都能表現出消費力道的強弱情況，也會影響市場對於經濟的信心強弱。

至於下半週要公布的11月消費者物價指數CPI則是通膨最大焦點，可以了解關稅對於物價的壓力究竟發展如何。要是通膨出現大幅度回升，對於明年的降息空間當然就會直接壓縮。如果通膨持續穩定在3%，代表聯準會基本上已經把目光放在就業市場與經濟，降息救市就是最大的共識。就像一直主張要更大幅度降息的聯準會理事米蘭（Miran）上週談到的，聯準會立場偏鴿已是市場焦點。

王倚隆指出，至於科技股的財報最重要就是美光（Micron）在週三盤後要公布財報，這也是連續兩天掉鏈的AI供應鏈能否重新上鏈的關鍵轉折。

甲骨文、博通連兩天輪流崩跌逾10%，AI供應鏈完全反轉了Google TPU在感恩假期帶動的題材大漲氣勢。然而美光在今年股價已經暴漲逾200%，當然有不少投資人擔心會不會像博通出現利多出盡的漲多回檔？王倚隆認為，今年都已經漲了二倍了，美光的財測展望只能有一個結果，那就是必須大幅優於市場預期，而不能只是符合成長預期，看看博通的表現就知道了。記憶體的需求關係著AI投資動能是否延續，美光將直接影響整個半導體與AI鏈的情緒。

王倚隆說，美光雖然股價上週再度創下歷史新高，但是上週五一根長黑形成無法站穩11月的前波高點壓力型態，現在就只能期待靠著財報與財測再度挑戰突破，AI估值過高的這個疑慮就可以被打破，就能激勵市場投資人重拾對於AI的信心。

另外，本週還有許多民間消費企業也會公布財報，像是Nike、FedEx、CarMax、General Mills、Carnival等等，從球鞋、運動相關、物流到旅遊，可以讓我們全方位檢視美國經濟是否真的健康？

