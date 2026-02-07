誰能拿下新竹縣？美麗島民調曝3強對決最新數字 這人領先

2026新竹縣長選戰逐漸升溫，《美麗島電子報》最新民調顯示3人對決中，這人支持度領先，選情備受關注左為鄭朝方、中為陳見賢、右為徐欣瑩。（翻攝自臉書）

2026年新竹縣長選戰逐漸升溫，藍綠陣營人選浮上檯面，國民黨內部提名競爭呈現白熱化態勢。根據《美麗島電子報》昨（6日）公布的最新民調結果，在假設三人同場角逐的情境下，立委徐欣瑩支持度暫居第一，領先民進黨竹北市長鄭朝方與新竹縣副縣長陳見賢，選情版圖引發關注。

2026新竹縣長誰領先？ 最新民調數字曝光

《美麗島電子報》針對「若徐欣瑩、鄭朝方、陳見賢三人同時參選新竹縣長，民眾可能投給誰」進行調查，結果顯示：

徐欣瑩（國民黨）：32.3％

鄭朝方（民進黨）：27.3％

陳見賢（國民黨）：16.5％

在三人對決的設定下，徐欣瑩支持度位居首位，鄭朝方緊追在後，陳見賢則居第三。

年齡層支持度分歧 30至39歲族群出現不同走向

民調同時分析不同年齡層的投票傾向，結果呈現世代差異：

20至29歲：徐欣瑩40.4％、鄭朝方29.9％、陳見賢1.2％

30至39歲：鄭朝方36.5％、徐欣瑩22.8％、陳見賢17.2％

40至49歲：徐欣瑩35.4％、鄭朝方30.0％、陳見賢17.5％

其中，30至39歲族群對鄭朝方的支持度相對突出，與其他年齡層形成差異。

政黨支持結構如何？ 藍綠基本盤現形

在政黨認同方面，三位人選的支持結構也呈現明顯區隔：

鄭朝方獲得80.8％民進黨支持者力挺

徐欣瑩獲得51.6％國民黨支持者支持

陳見賢則獲得31.4％國民黨支持者支持

顯示國民黨支持者的選擇仍有分散情形，黨內整合狀況備受關注。

誰「適合」當縣長？ 鄭朝方在形象評比中居首

民調也詢問受訪者，「依個人印象與判斷，誰適合擔任下一屆新竹縣長（可複選）」；結果顯示：鄭朝方46.2％、徐欣瑩38.7％、陳見賢29.5％、未明確回答25.3％

在「適合度」評比上，鄭朝方支持度高於其他兩人，與投票意向結果呈現不同排序。

民調背景一次看 樣本數、誤差範圍公開

本次調查由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並由畢肯市場研究公司執行電話訪問。調查時間為2026年2月4日至5日，訪問對象為設籍新竹縣、年滿20歲的民眾。

本次有效樣本數為1,073人，在95％信賴水準下，抽樣誤差最大值為±3.0％。

