即時中心／潘柏廷報導

民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺，皆想代表綠營角逐2026年高雄市長選舉，而相關民調及數據也陸續出現，讓外界進行選戰評估，究竟誰能擊敗代表國民黨參選的不分區藍委柯志恩。對此，政治評論員吳靜怡今（9）日在臉書強調，根據今年（2025）11月1日至8日的最新大數據分析發現，賴瑞隆最穩、邱議瑩最暖，林岱樺聲量卻成雙刃劍。

吳靜怡今日臉書表示，高雄市長選戰即將開打，民進黨採取對比式初選機制，將黨內候選人逐一與國民黨柯志恩進行民調比較，誰的領先幅度最大，誰就出線，根據最新大數據分析（2025/11/1-11/8），包括聲量趨勢、情緒分布、民調結果與地理支持，可以從客觀數據解析邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺四位綠營參選人的優勢與挑戰。

因此，她透露數據顯示，綠營整體對柯志恩佔上風，但各人表現迥異，賴瑞隆民調最穩、邱議瑩情緒最暖，林岱樺聲量雖高卻如雙刃劍，許智傑則需強化曝光。總之誰最能擊敗柯志恩？

同時，吳靜怡指出，林岱樺以 9.1 萬聲量遙遙領先，但這個領先卻是「爭議型聲量」，在相關的討論中，負向情緒高達 40.6％，正向僅 11.7％，顯示林岱樺的關注度來自外溢新聞與爭議事件，而非政策認同。

此外，賴瑞隆雖聲量略低，卻展現穩定的正向結構，正向討論 23.5％、負向 31.1％、中立 45.4％，這種「低噪音、高信任」的輿情型態，正是中間選民偏好的樣貌；而邱議瑩則以「暖議題」打出社群回響，青年、社區、服務等關鍵字成為主旋律，她的正向比達 21.3％，在女性候選人中形象分數最高。

她提到，柯志恩的外部對比，靠爭議推動聲量，對比民進黨內4強，柯志恩的數據呈現「高熱度低信任」的典型爭議曲線，總體討論達 25,461 則互動，但情緒結構偏冷，正向僅 14.9％、負向達 39.2％，這類爭議驅動的聲量，與林岱樺的現象相似，在對比式民調下，誰能與柯志恩比拚負面承受度，同時維持正向能量，將成為勝負關鍵。

另外，吳靜怡也說，地理數據顯示，林岱樺在高雄市搜尋量達49%，全國更高（如桃園69%），顯示其聲量和關注全國擴散，而邱議瑩、賴瑞隆在高雄市各16%，許智傑8%，目前柯志恩在高雄穩定搜尋量達10%左右，顯示藍營需靠綠內耗翻盤，交叉分析，聲量雖然高的林岱樺地理主導性強，但負情緒可能影響高雄在地選民；綠營需要穩定情緒的參選人更適合鞏固南部優勢。

綜合上述，吳靜怡強調，從聲量、情緒、地理與民調綜合，賴瑞隆最穩（領先最大、情緒平衡），邱議瑩最暖（基層親和轉化支持），林岱樺聲量雙刃劍（高討論易負面放大），許智傑需補曝光，高雄綠盤總體結構穩固的前提之下，誰出線都有機會贏柯志恩。「選戰還長，後續初選民調將定勝負，讓我們持續關注數據變化！」。





原文出處：快新聞／誰能擊敗柯志恩？最新大數據分析曝光 賴瑞隆最穩、「這人」最暖

