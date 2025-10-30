誰能比SJ寵粉！大巨蛋砸7位數設快閃打卡區 免費入場資訊快筆記
韓流天團Super Junior（SJ）將在11月14至16日在大巨蛋連唱3場，不僅創下「首個登上大巨蛋開專場」的韓國團體紀錄，更締造三場全數完售的壯舉，吸引近9萬名粉絲共襄盛舉。為了回饋即將入場看演唱會的E.L.F.（粉絲名）支持，除了已宣布17日要加開簽名會，還將以「SUPER SHOW 10」為主題打造快閃打卡區，預計11月12日起至11月16日止，在大巨蛋B2的515空間登場。
期間限定的「SUPER SHOW 10」快閃打卡區，斥資7位數重金設計，以嶄新形式延續演唱會熱度，並以「免費入場、實名預約制」的方式開放粉絲體驗，快閃打卡區採兩種預約制度，自11月1日上午11點先開放國泰世華CUBE信用卡（含簽帳金融卡）卡友登記預約，再來才是同日13點起一般民眾預約，讓人親身走入屬於SJ的20週年慶典時空。
快閃打卡區以「SUPER SHOW 10」的舞台概念為藍本延伸設計，完美融合演唱會元素與藝術美學，宛如一場沉浸式的「韓流視覺展演」。最大亮點之一，是將本次巡演演唱會中的經場景原汁原味重現，供E.L.F.打卡拍照，宛如走上舞台般置身於現場，體驗偶像的舞台靈魂與團體默契。
展場設計跳脫傳統概念，以「美術館」為靈感核心，現場牆面如同藝廊陳列，將成員照片以「名畫翻拍」形式重新設計，場內還有特別實體化演唱會主視覺「機械Logo」，將原本僅存在於海報上的設計立體打造，成為展場必拍地標。
除了豐富的主題展區與打卡牆，值得一提的是，本次快閃打卡區為回饋購票粉絲，三場大巨蛋演唱會的官方週邊商品販售，只有成功登記預約快閃店的消費者才有機會購買演唱會週邊，因此快閃店入場時需出示演唱會門票、身分證件、登記入場券，但商品每日現場數量有限，售完為止。
SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10> in TAIPEI快閃打卡區
活動地點：台北大巨蛋B2 515空間 (臺北市信義區忠孝東路四段515號)
營業時間：
2025/11/12 (三) 09:00-21:00
2025/11/13 (四) 09:00-21:00
2025/11/14 (五) 09:00-18:00
2025/11/15 (六) 09:00-17:00
2025/11/16 (日) 09:00-15:00
線上登記預約：
本打卡快閃區為免費活動，採實名制預約，僅開放持有SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10> in TAIPEI 任一場入場門票之粉絲登記預約，線上預約將透過拓元售票系統進行 ：
開放時間：
2025.11.01 (六) 11:00 國泰世華CUBE信用卡（含簽帳金融卡）卡友登記預約
2025.11.01 (六) 13:00 一般登記預約
預約網站：https://tixcraft.com/activity/detail/25_sjpopup
更多鏡報報導
合約綁到2029！NewJeans不服上訴 ADOR營收暴跌72％業界嘆：雙輸
SJ大巨蛋連唱3天還不夠！加碼辦簽名會 能抽1對1合照
快訊／NewJeans解約夢碎！法院斥閔熙珍操弄輿論 宣判續留ADOR
其他人也在看
E.L.F注意！SJ設快閃打卡區「實名預約」免費入場
期間限定的「SUPER SHOW 10」快閃打卡區，斥資7位數重金設計，以嶄新形式延續演唱會熱度，並以「免費入場、實名預約制」的方式開放粉絲體驗，快閃打卡區採兩種預約制度，自11月1日上午11點先開放國泰世華CUBE信用卡（含簽帳金融卡）卡友登記預約，再來才是同日13點起一般民眾...CTWANT ・ 21 小時前
台灣E.L.F.太有才！自創應援歌暖爆 SJ利特親發中文讚：你們真棒
韓流天團Super Junior（SJ）將在11月14至16日在大巨蛋連唱3場，台灣E.L.F.（粉絲名）為迎接偶像駕到，親自錄製應援歌〈TWELF 25〉，這首歌的MV昨（30日）晚一上線，也被SJ隊長利特看到了，今早特地發文感謝，大讚，「謝謝台灣E.L.F.送給我這麼美麗的歌曲，我會盡快去見大家的！」鏡報 ・ 3 小時前
絕對要N刷！TXT二推VR演唱會撩粉再升級 韓方CEO親口認：準備推女團
韓國大勢男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）在明年1月31日唱進大巨蛋前，搶先在台推出全新VR演唱會《HEART ATTACK》，不僅兌現與粉絲VR演唱會再聚的承諾，更是全球第一個推出兩部VR演唱會作品的K-pop團體。鏡報 ・ 17 小時前
《咒你》女團大黑化 Lovelyz徐智秀失控抓狂
《咒你》由韓國新生代恐怖大師洪源基執導，他透露創作靈感始於人人都能共鳴的小小慾望，像是想變漂亮、想更成功、想得到肯定、想保護最重要的人，甚至只是假裝無害的好奇，這些欲望累積並與黑暗力量接觸之後，便會導向無可避免的代價。談及找來多位女團成員演出的經過，導演...CTWANT ・ 22 小時前
BTS RM寫下新紀錄！登APEC成為「K-pop第一人」全英文演說
韓國人氣團體BTS隊長RM 29日在APEC企業領袖高峰會發表演說，成為K-POP史上首位登上APEC舞台的歌手。RM在約10分鐘的演講中，以「文化創意產業與韓流軟實力」為題，將K-pop比喻成韓式拌飯，強調其融合多元文化形成創新音樂的特質。同時，BTS其他成員近期也有許多動向，包含田柾國拍攝新廣告、V出席時裝週、J-hope巡演即將推出電影，以及JIN將在仁川演出。TVBS新聞網 ・ 1 天前
《回魂計》泰星顏值實力兼具！認識影帝Weir、德泰混血尹浩宇
Netflix原創懸疑劇《回魂計》除了劇情緊湊吸睛，演員陣容更是亮點。除了邀請女團i-dle泰國成員Minnie與台灣成員舒華獻唱中英泰三語主題曲外，劇中也有兩位來自泰國的男演員引發討論，資深泰國影帝VISION THAI看見泰國 ・ 1 天前
大寮國小辦夥伴工作坊 書法體驗課程揮毫交流
記者吳文欽／高雄報導 高雄市大寮國小日前舉辦「校長科技領導學校－夥伴學校社群工作坊」…中華日報 ・ 23 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
Rain驚喜宣布明年小巨蛋開唱！11/30 Klook開賣！時間地點、售票時間、票價座位一次看
韓流天王Rain無預警宣布重返台灣，將於2026年1月17日在台北小巨蛋舉辦《STILL RAINING: ENCORE》演唱會，演唱會門票將於11/30上午11點半在Klook開賣。這是他暌違20年再次登上台北小巨蛋舞台，也是巡演《Still Raining》的升級版「Encore」場，象徵他與台灣粉絲之間跨越時光的深厚情誼。本次巡演除帶來全新舞台設計與視覺特效外，更將台北列為亞洲首站，消息一出引發粉絲熱烈討論。Rain演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
《靠岸》林宇中「消失演藝圈多年主因曝光」 親口認了：身體失衡
林宇中2005年出道，並拿下第17屆金曲獎最佳新人獎，後來卻逐漸失樂壇，原來他罹患了耳石症，日常的低頭、抬頭都可能讓世界天翻地覆，他說「那一刻我意識到，人心失衡的感覺，和身體失衡其實很像。」他將這份體悟轉化為創作語言，將「耳石脫落」比喻為情感中的失重與崩塌，也在歌聲中尋找重新歸位的力量。Yahoo娛樂訊息 ・ 22 小時前
「日本女神」吉岡里帆驚喜現身！人氣爆棚嚇壞劉冠廷
「日本女神」吉岡里帆驚喜現身！人氣爆棚嚇壞劉冠廷EBC東森娛樂 ・ 1 天前
啦啦隊女神一粒為高雄電影節美食帶路 XR DREAMLAND票房破百萬
為期17天的2025高雄電影節已於10月26日晚間圓滿落幕，本屆總票房一舉突破新台幣350萬元，吸引超過3萬人次進場觀影，最引人注目的是，主打沉浸式體驗的「XR DREAMLAND」單元表現尤為突出，該單元票房衝破百萬，逾萬售票席次近7成完售。展場設計更榮獲2025年繆思設計大獎國際概念設計類金獎殊榮。此外，XR展區在短短三週內創造了驚人的10萬人次到訪參觀，這些數據皆創下高雄電影節史上多項新紀錄。鏡報 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 23 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 5 小時前
簡廷芮遭影射早知道粿粿、王子婚外情！ 發聲明切割：一段時間未聯繫
王子邱勝翊、粿粿近期陷入婚外情風波，由於范姜彥豐在影片中指出，妻子是因為美國旅遊回來後態度生變，連帶的同行友人都被懷疑。其中，「最美校花」簡廷芮遭受波及及影射，31日發出聲明，表示許多狀況，也是從新聞上得知，「希望大家不要過度解讀。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 7 小時前
台積電突爆1.4萬張賣單...跌5元收1500元！誰做的？ 股市名師解析
台積電（2330）今（31）日最後一單遇逾1.4萬張賣壓，終場以1500元作收，下跌5元，跌幅0.33%，台股也隨之走弱，由紅翻黑，最終收在28,233點，下跌54點。 啟發投顧分析師李永年分析，台積電今日的爆量下跌，可能是基於近期股價漲幅較大，法人投資者選擇在此階段進行獲利了結。 儘管如此，李永年強調，台積電的長期基本面依舊強勁，尤其在AI需求持續升溫的背景下，未來業務增長潛力可期。因此，儘管短期內出現拉回，從中長期看，台積電仍具備向上的動能。 李永年補充道，台股整體市場也面臨類似情況，近來漲幅已較大，出現整理回檔的風險，但回調並不意味著市場基本面出現問題，反而是市場健康調整的跡象，還是提醒投資人應保持警覺，審慎應對短期波動。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 3 小時前