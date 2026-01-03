誰能請到黃仁勳？ 6代工廠獎金、卡司大比拚

AI（人工智慧）讓代工廠業績大爆發，尾牙全面升級犒賞戰場，廣達最大手筆，席開1,300桌、總獎金飆7,000萬元，仁寶、和碩找來韓籍啦啦隊站台，但真正受矚目的只有一件事：輝達執行長黃仁勳去年站台緯創，今年會不會來台並現身哪一家台廠？

6大代工廠即將上演尾牙戰，最先被點名的不是獎金有多高，也不是明星卡司有狂，而是緯創能不能留住黃仁勳。

去年緯創尾牙衝上產業熱搜，正因黃仁勳突襲式現身，震撼供應鏈。今年緯創僅透露尾牙時間在2月6日，其他細節保密到家。外界揣測2個方向：他會再度站台緯創？或突然降臨另一家代工廠？這場懸念，讓緯創在今年尾牙戰火中，即便尚未公布卡司，依舊穩居流量王。

最大手筆：廣達霸氣1300桌＋7千萬獎金火力全開

若論「最敢發」，今年冠軍幾乎無人能撼動廣達。1月15日率先點燃戰火，廣達席開1300桌、總獎金上看7000萬元、最大獎金30萬、人人有獎，金額及規模均勝去年。卡司陣容由戴愛玲、宇宙人輪番登場，最後送上金曲歌王蕭敬騰壓軸演出，以「錢＋聲量」雙軸犒賞員工。

娛樂攻勢：仁寶靠「告五人」搶年輕人心

去年才打入輝達供應鏈的仁寶，尾牙在1月22日登場，最大獎維持20萬元。卡司陣容猛攻社群討論度，有Fubon Angels韓籍成員李雅英站台、梁靜茹、蕭煌奇交替熱場，最後由超人氣樂團「告五人」壓軸，讓員工吃飯、尖叫兩不誤。是今年最接近「KTV歌單＋票房魅力」的組合。

跨國卡司：和碩請來動力火車＋日本舞團＋韓籍啦啦隊

和碩尾牙走「跨世代、跨國度」路線，1月23日舉行。舞台陣容可說「全齡段全都要」：動力火車、日本Avantgardey舞團、蕭煌奇接力上陣，更請到廉世彬、安芝儇、Mingo、金吉娜等韓籍啦啦隊員炒熱現場。一個尾牙像多場演唱會，企圖讓年輕員工、資深主管都記下精彩一夜。

規模第二：英業達600桌拚氣氛

英業達雖無驚天獎金，但規模仍稱第二大。1月20日，600桌開席，卡司走「潮＋金曲」組合：孫盛希、高爾宣帶來青春能量，最後同樣由蕭敬騰蓋台鎮場。

最不像尾牙：鴻海改辦運動會

鴻海早已不玩桌宴。近年全面轉型「嘉年華＋運動會」，去年更有3萬5千名員工與眷屬到場，直接把尾牙變成企業奧運。沒有演唱會、沒有抽現金，但靠規模堆出向心力，是「尾牙儀式感」最特別的一家。

今年尾牙誰最敢花錢？答案是廣達。但所有人的眼睛仍盯著同一句話：黃仁勳會踏入哪一家尾牙舞台？只要現身，今年尾牙冠軍就瞬間改寫。