誰能阻止他行使總統權力？川普：只有我自己的道德觀

美國總統川普接受《紐約時報》專訪時表示，只有「他自己的道德觀」能阻止他行使總統權力。翻攝紐約時報



美國總統川普重返白宮後無視國會、國際法制衡，強力推行關稅措施並出兵攻打多個國家。川普近日接受《紐約時報》專訪時很直率地說，只有「他自己的道德觀」能阻止他行使總統權力。

《紐時》週四（1/8）刊登前一天晚上在白宮專訪川普的內容。記者問川普，在他以美國三軍統帥身分對全球展開行動時，是否有任何機制可以阻止他？川普回說：「沒有。只有我自己的道德觀、我自己的想法，這些才能阻止我。」川普接著說：「我不需要國際法。我又不會傷害人。」

廣告 廣告

記者追問，是否認為他的其他執政團隊是否需要遵守國際法？川普說：「我認為要。」但他又補充說明，是否違背國際法，由他說了算：「取決於我對國際法的定義怎麼看。」

《紐時》在報導中指出，這是川普對於他能在軍事、經濟和政治上自由行使總統職權的最坦率表態。對他來說，核心就是展現國家力量，而不是遵守法律、簽訂公約條款等。

川普說，他會利用自己的難以預測和堅定決心的特點，透過軍事行動迅速解決問題。《紐時》記者形容，川普此次受訪時的態度似乎比以往更加果敢自信。他特別指出美軍最近閃電「斬首」委內瑞拉馬杜洛政府，還有先前成功轟炸伊朗核設施行動。在白宮橢圓辦公室的書桌上還擺放著一架負責轟炸行動的B-2轟炸機模型。

而川普的下一個目標，就是丹麥自治屬地格陵蘭。丹麥是北約（NATO）成員國之一。丹麥總理佛瑞德里克森近日警告，美國若真的出兵併吞格陵蘭，「北約將宣告終結」。

記者問川普，若要在取得格陵蘭還是維持北約聯盟之間選擇，他會選哪一個？川普沒有直接回答，但坦承這確實會是一大抉擇問題。

川普堅持，美國必須擁有格陵蘭，而不只是在當地佈署美軍基地。這位喜歡擁有土地的前地產開發大亨說：「擁有權非常重要…這才會讓我從心理層面上感受到成功。我認為所有權能帶來一些租約或條約都無法達成的事物。所有權能給的價值和元素，不是光簽署一份文件就能獲得的。」

對於和歐洲之間的盟友關係，川普強調：「我對歐洲非常忠誠。我做得很好。如果不是我，俄羅斯早就拿下整個烏克蘭了。」

美國和俄羅斯在2010年簽署的「新戰略武器裁減條約」（New START）即將在下月初到期。不愛國際法或各種公約的川普說：「過期就過期吧。我們會有更好的協議。或許得讓其他一些國家也加入。」川普所指的是另一個核武威脅國、中國。

川普還說，不認為中國國家主席習近平會看到美軍突襲委內瑞拉斬首，也對台灣如法炮製。他說：「當我們有其他總統上台時，他（習近平）可能這麼做。但我不認為他會在我還是總統時動手。」

更多太報報導

伊朗經濟岌岌可危 川普警告鎮壓抗議者恐引美國重擊

真想買下格陵蘭？路透：川普政府打算給每位島民1~10萬美元

稱中國是否犯台「由習近平決定」 川普：但我會很不高興