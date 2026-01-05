誰膽子那麼大？ 竟敢招惹「女戰神」張雅琴

〔記者林南谷／台北報導〕年代新聞台《年代晚報》當家主播張雅琴有「女戰神」封號，她也是當今電視新聞主播圈的第一把交椅，一出現永遠都是鎂光燈焦點，大家始終對她抱以尊敬和崇拜。

沒想到，近期居然有假冒女戰神名義做出不法之情事，讓張雅琴再也忍無可忍，3日在臉書曬出以她名義進行推銷的惡劣廣告，廣告中稱不會再有腰椎疼痛，這一看就是假訊息且還冒用張雅琴的肖像。

透過臉書發文，張雅琴鄭重澄清：「大家好，今天有陽光天氣真棒！大會報告，現在出現的廣告腰疼的或者是心血管疾病的都是假的，不要被騙了。」希望忠實網友粉絲不要受騙上當。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

吳申梅香港富商尪露臉了！遭陳孟賢當面嗆「敢不敢」

30歲網美毀滅性爆料！睡完中國頂流男星 床技第一名被爆是他

委內瑞拉有Su-30戰機還有多款防空飛彈 但都被美軍「打假的」

朴寶劍惠利不捨大哭！爸爸力挺「澤善CP」：乾脆結婚好了

