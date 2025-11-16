誰該緊張？傳高嘉瑜回鍋港湖 綠議員驚「大魚入池掀大浪」

2026台北市港湖選區尚未正式鳴槍，戰火卻已悄悄升溫。被視為民進黨「吸票機」的前立委高嘉瑜近日傳出將重返港湖、投入議員選舉，地方政壇立刻掀起巨大波動。民進黨台北市議員何孟樺15日在臉書借用《莊子》名句「北冥有魚，其名為鯤」暗指高嘉瑜回歸的政治效應，直言高是一尾「大魚」，大魚入水，自然激起大浪，被浪打到的人情緒反應激烈也就不意外。

何孟樺表示，高嘉瑜是否衝擊2026、又衝擊誰，這幾天的輿論與政壇動態已經說得非常清楚。而日前國民黨台北市議員游淑慧5日在臉書上評論，若高嘉瑜回鍋選港湖，對綠營同區議員而言恐怕是「深水炸彈」，甚至形容民進黨議員將「瑟瑟發抖」。

對此，何孟樺再次強調，高嘉瑜的動向確實牽動盤勢，「會不會衝擊、衝擊誰，相信大家心裡都很有數」。

然而，高嘉瑜是否回鍋並非唯一焦點。近來外界更關注民進黨究竟將推出誰來挑戰台北市長，討論聲量同樣熱絡。何孟樺指出，民眾對民進黨候選人期待甚高，其背後原因就在於對蔣萬安過去三年的施政極度不滿，民心思變已經很清楚。既然如此，民進黨也有責任端出強棒回應選民期待，這正是選對會與徐國勇秘書長努力的方向。

談到藍白兩黨的反應，何孟樺不忘酸回去。她說，國民黨議員酸幾句可以理解，「畢竟就算『蔣不聽』，也很難『蔣幾句』，不能罵自己人，只好罵別人家」。但她不解的是，民眾黨議員也加入湊熱鬧，是忘了自家台北市長人選還沒決定嗎？「到底是要林國成？陳昭姿？還是剛爆出黑料滿滿的館長？」何孟樺反嗆，若民眾黨遲遲不提名，「那何不乾脆現在就開始幫國民黨助選？」

