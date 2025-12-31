誰該負責？流浪貓竄出撞車輪 騎士慘摔滾地一圈

台南一名機車騎士因為竄出的貓，慘摔在地。（圖／東森新聞）





這到底算誰要賠償？台南一名騎士經過仁德文賢路一段時，突然間一隻黑貓竄出來，直接衝過馬路撞上機車的前輪，機車失去平衡，騎士慘摔在地滾了一圈，還好沒有被後車追撞，當地居民無奈的說，就是常有愛爸愛媽在餵流浪貓狗，才造成小動物在馬路上亂竄的情況。

行車記錄器的畫面中，騎紅色機車的騎士正往前行駛，突然間一隻黑色的小貓竄出來，撞上了機車前輪，機車瞬間失去平衡，騎士慘摔在地還滾了一圈，還好機車卡在後方計程車前，計程車緊急煞住，騎士才避免遭到後車追撞。

目擊民眾：「就類似車禍的聲音，（你們出去看發現是摩托車，知道什麼原因嗎？撞到貓），聽到員警講說是撞到動物。」

機車騎士慘摔，還好只受到擦挫傷，但是騎士很苦惱，到底要找誰來賠償，這是發生在台南仁德文賢路一段的意外，讓當地成功里的居民相當無奈，因為這裡有全國首創公部門遊蕩犬友善暫置區，讓成功里內的流浪動物減少很多，但是還是有人會隨意餵流浪貓狗，不止污染環境衛生，也容易有貓狗在路上亂竄。

台南仁德成功里長鄭晴而：「（這誰養的知道嗎），說是我們鄰居，他們不好說什麼，大家會怕都不敢說人名。」

台南市動保處動物保護組獸醫施婷薰：「單純餵養行為，僅能在造成環境髒亂時，依廢棄物清理法處理，動保處呼籲，勿在路口，或車流密集區餵養，改以通報與管理方式協助動物，兼顧安全與福利。」

民眾如果餵養流浪動物，目前只有環保局方的裁罰，但是流浪貓狗亂竄造成交通事故，危害的恐怕是人命，也讓動保處呼籲民眾不要餵養流量動物，同時以收容代替餵養。

