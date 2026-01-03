誰說不讀書沒前途？15種「免大學文憑」高薪工作出爐 這行年薪狠甩白領

財經中心／王文承報導

許多人認為唯有讀書、取得大學學歷，未來才有好發展，但事實上，大學並非通往高薪的唯一道路。（示意圖／資料照）

許多人認為唯有讀書、取得大學學歷，未來才有好發展，但事實上，大學並非通往高薪的唯一道路。求職平台 Resume Genius 近期根據美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）數據，整理出一系列不需要4年制大學學位，卻能擁有高薪與穩定前景的職業，顛覆外界對學歷與收入的刻板印象。

15種免文憑高薪工作曝 年薪最低190萬



根據《CNBC》報導，Resume Genius職涯專家Eva Chan表示，這份報告清楚證明：「通往高薪工作的道路不只一條。」她強調，雖然這些職業多半需要一定程度的訓練或進修，但整體門檻相對可達成，即使沒有大學文憑，也能累積專業能力並取得高收入。

Eva Chan以電力線路安裝與維修人員為例指出，這類藍領與技術型工作，近年來越來越受到市場青睞。她表示：「大約10到15年前，這些工作並不被視為高收入選項，但現在愈來愈多人意識到，技術型職業不僅薪資優渥，也具備長期成長性。」

此外，她也提到，像保險業務員等管理與銷售類職務，特別適合擅長溝通與建立人際關係的人。只要表現穩定、持續累積客戶信任，收入成長速度相當可觀。

Eva Chan也提醒，雖然這些工作不需要傳統4年制大學學位，但仍必須具備「實質技能與專業訓練」。求職者在投入前，應詳細了解職務內容，並評估是否需要取得執照、專業證照，或累積實務經驗。

她最後指出，這類工作多半具備清楚的職涯發展路徑，對重視穩定性與長期成長的人而言相當具吸引力。「這些職業或許不夠耀眼、也不常被討論，但它們確實存在，薪資不低，並且支撐著社會中許多關鍵系統的正常運作。」

根據Resume Genius報告，以下15種職業在不需4大學文憑的情況下，仍具備亮眼薪資表現：



1. 電梯與手扶梯安裝與維修人員

年薪中位數：106,580美元（約新台幣337.9萬元）

預估就業成長率：5%

2. 運輸、倉儲與配送經理

年薪中位數：102,010美元（約新台幣323.4萬元）

預估成長率：6%

3. 電力線路安裝與維修人員

年薪中位數：92,560美元（約新台幣293.5萬元）

預估成長率：7%

4. 飛機與航電設備維修技師

年薪中位數：79,140美元（約新台幣250.9萬元）

預估成長率：5%

5. 偵探與刑事調查人員

年薪中位數：77,270美元（約新台幣245萬元）

預估成長率：3%

6. 列車駕駛員

年薪中位數：75,680美元（約新台幣239.9萬元）

預估成長率：1%

7. 批發與製造業銷售代表

年薪中位數：74,100美元（約新台幣234.9萬元）

預估成長率：1%

8. 空服員

年薪中位數：67,130美元（約新台幣212.8萬元）

預估成長率：9%

9. 物業、不動產與社區協會管理人員

年薪中位數：66,700美元（約新台幣211.5萬元）

預估成長率：4%

10. 水運從業人員

年薪中位數：66,490美元（約新台幣210.8萬元）

預估成長率：1%

11. 餐飲服務經理

年薪中位數：65,310美元（約新台幣207萬元）

預估成長率：6%

12. 重型車輛與移動式設備維修技術人員

年薪中位數：62,740美元（約新台幣198.9萬元）

預估成長率：6%

13. 運動員與職業競技選手

年薪中位數：62,360美元（約新台幣197.7萬元）

預估成長率：5%

14. 主廚與行政主廚

年薪中位數：60,990美元（約新台幣193.3萬元）

預估成長率：7%

15. 保險銷售代理人

年薪中位數：60,370美元（約新台幣191.4萬元）

預估成長率：4%

