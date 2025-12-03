誰說冬天只能看葉賞草 在台北賞花除了士林官邸菊花展外，「這裡」的玫瑰也相映成趣！



玫瑰一直以來都是愛情的象徵信，圖為示意圖(攝影：洪書瑱)



【旅遊經 洪書瑱報導】





冬季悄悄來臨，許多人以為只能看葉(楓葉)賞草(芒草)，事實上即使在繁華的台北，還是能有賞花遊，除了士林官邸的菊花展外，位於新生公園的臺北玫瑰園，在冷冽空氣中，象徵浪漫愛情的玫瑰也「遊」迷人的風采。臺北玫瑰園目前花海區的「櫻鏡」、「Madame Antoine Rébé」、「白櫻鏡」，育種家花園的「凱麗」與「苔絲」，正迎來新一波花期，玫瑰香氣隨風飄散，令人心曠神怡，而且園中栽植的臺灣欒樹蒴果，已經由嫩紅轉為深暗紅，當陽光穿過樹梢時，紅色光暈瀰漫在枝葉間，彷彿為冬季玫瑰增添一抹暖色系的秋光。

廣告 廣告



除了美麗的玫瑰和欒樹蔚為景觀，歐式小白宮建築與偶爾劃破天際的飛機，也成為攝影師最愛按下快門的夢幻構圖。沿著園中漫步，玫瑰的繽紛色彩與臺灣欒樹有如小燈籠的蒴果相互輝映，共同展現冬日限定的花園風景。但提醒，為配合明年度玫瑰花展活動，公園處將在今年12月起展開玫瑰強剪作業，並於年底完成全區修剪，屆時園內將暫無花可賞。花粉們！請把握在明年3月玫瑰展前的最後一波花期，親身體驗冬日的柔暖「玫好」時光。





Madame Antoine Rebe及白櫻鏡，點綴小徑，紅白花海相輝映







帶有濃香的古老茶玫瑰「櫻鏡」







白櫻鏡







Madame Antoine Rébé紅色混合、複花，且香味濃郁！







Madame Antoine Rébé





遊玩玫瑰園時，建議從花海區入口展開冬日花旅。當您踏入此區，映入眼簾的是由白、紅、粉三色玫瑰組成的夢幻花廊，花朵彷彿跳躍的音符，為冬日園景注入滿滿的生命力；中央入口處附近可以看到來自法國、花量非常多的古老茶玫瑰「櫻鏡」。它有粉色花瓣，屬圓瓣杯型，四季開花不斷，具有茶香；沿著小徑徐步前行，在「春天的走向」裝置藝術周圍，法國百年名品「Madame Antoine Rébé」正盛放著深紅混合的複瓣花朵。它的花朵十分艷麗，宛如巨大的蝴蝶，由於花量繁盛、花期持續不斷，是冬季最迷人的焦點；步行到另一側小徑，盛開「白櫻鏡」蔓延成宛如雪景般的純白花海，它來自法國，是擁有百年歷史的古老茶玫瑰，花朵下垂像一顆顆白色小圓球，帶有清香，是花量多又耐熱的優秀品種。在這裡可以欣賞到「Madame Antoine Rébé」與「白櫻鏡」分列小徑兩側，紅白花海交相輝映的迷人景色。









凱麗與苔絲是育種家花園的亮點







包子花型「凱麗」







苔絲帶有輕微的紅蘋果及玫瑰水的香氣





往育種家花園方向前進，位於英國育種家大衛奧斯丁育種區，包子花型「凱麗」接連綻放，散發出濃郁花香。它屬一莖多花、直立灌木型樹玫瑰，是奧斯丁經典的英國玫瑰品種，具有四季開花特性。可做庭院美化及陽台盆栽觀賞，花朵還可當鮮切花。「凱麗」旁邊則種帶有淡香的「苔絲」，它以其深紅色的絲絨般花瓣，和豐滿花苞而聞名，非常適合製作婚禮花束。它帶有淡淡的紅蘋果和玫瑰水的味道，而且顏色會隨著時間推移變得更深，花序中隱約可見一簇金色的雄蕊。這兩款英式玫瑰在冬季都有令人驚豔的表現。最後順著動線走向五彩玫瑰區，臺灣欒樹正展現冬日代表性樣貌，蒴果由嫩紅漸轉暗紅，彷彿成串燈籠垂掛在枝梢，在玫瑰花海與冬陽映照下別具風采，是不可錯過的季節限定景致。





台灣欒樹已從秋季的鮮紅色轉為乾枯的紅褐色





台北玫瑰園是一處全年都能欣賞到玫瑰綻放的動人美景，此時冬季的臺北玫瑰園不僅呈現浪漫，但也多了一點安靜的景象，除了賞花外，這裡不僅能近距離感受飛機掠過天際的震撼，也能在玫瑰花海中，留下屬於自己珍藏的美麗身影，而且冬季臺北玫瑰園，還少了春季玫瑰展期的擁擠人潮，漫步園中，彷彿置身於專屬自己夢幻玫瑰園地。

台北公園處表示，即日起至116(2027)年5月，花博美術園區將進行「臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建工程」，施工期間水晶情人橋與花之隧道將封閉禁止通行，請遊客留意改道。

以上圖片：台北市公園處提供



