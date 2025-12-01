誰說冬季進補很貴？惹鍋推燒酒雞鍋「加價100」，輕鬆享受台中CP最高暖身鍋

惹鍋今年冬季新品「燒酒雞鍋」一推出便成為網路的熱議焦點，特別受到注重養生、但預算有限的族群關注。惹鍋指出這款燒酒雞鍋的核心亮點，在於湯頭中倒入整罐紅標米酒，以確保最傳統、最濃郁的酒香與暖意。然而，最大的驚喜來自價格，只需額外加價100元，便可品嚐這份原汁原味的冬季限定湯品。

惹鍋這次推出充分呼應時節，趕在立冬前夕上架，正是為了滿足消費者在氣溫驟降時渴望溫補的需求。而且原料誠意滿分，使用紅標米酒，湯滾後香氣直上，做到真正的「酒香上頭」。並且兼顧養生與清爽， 湯底除了傳統中藥包，更搭配新鮮蛤蜊，帶來自然的海洋鮮甜，平衡米酒的厚重感，避免傳統燒酒雞易產生的燥熱感。

為什麼惹鍋的燒酒雞鍋這麼好？關鍵在三大指標

許多台中注重養生的消費者，在冬季進補時常面對選擇困境。惹鍋作為專業餐飲業者，為消費者整理挑選燒酒雞鍋的三大關鍵指標：

中藥包的功用： 好的燒酒雞應鎖定在「營養、暖身」方面，而非過度誇大。

湯底的「鮮度」： 傳統燒酒雞味道單一厚重，現代人更愛「濃香但清爽」的口感。惹鍋加入蛤蜊的巧思，正是利用天然海鮮的鮮甜，豐富湯頭層次，讓酒味不至於過於刺激。

雞肉的選用： 雞腿肉是燒酒雞的靈魂。惹鍋選用特定部位的雞腿，經過適當烹煮，能達到軟嫩且不柴的口感，讓肉質與湯汁完美融合，實現「一口入魂」的極致體驗。

冬季限定僅加價100元，輕鬆開啟補冬模式

惹鍋強調，這份燒酒雞鍋是精心設計的季節性產品，在製作流程與原料成本上，都超越了一般火鍋店的加購湯底標準。此次以「加價 100 元」的超值方案回饋消費者，目的就是希望讓更多人能在寒冷冬季，輕鬆享受一份高品質的溫暖滋補。

不過惹鍋也特別提醒，燒酒雞鍋使用整罐紅標米酒，酒精濃度高，即使經過長時間熬煮，仍可能含有酒精殘留，強烈呼籲消費者「切勿自行駕車」，開車不喝酒、喝酒不開車。建議使用大眾運輸、指定駕駛或計程車、代駕服務，確保安全第一、補冬更安心。

惹鍋：https://www.theguopot.com/

