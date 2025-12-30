誰說南亞科200是天價！杜金龍看到「這個數字」

記者李鴻典／台北報導

台股加權指數今（30）日整體表現低迷，但記憶體族群仍表現搶眼，南亞科（2408）股價一度觸及200元大關，創下歷史新天價。許多投資人看到南亞科大漲不禁哀號，早早賣掉後想「認錯回補」卻怕接到最後一棒！

三立iNEWS財經台「關我甚麼事」節目特別邀請台股大師杜金龍分析南亞科，大師表示：「我們全家都買了記憶體，我買南亞科，我老婆買華邦電，我92歲的岳母買力積電」，杜金龍還強調，南亞科買在87元現在還抱著。

廣告 廣告

主持人陳斐娟立刻追問「現在還能買嗎?會漲到哪裡?」，大師竟在節目中大膽預測 「以明年南亞科獲利EPS 20元來計算，本益比15倍，股價有300元的實力，會漲到明年上半年」，此話一出，連阿娟都在節目線場驚呼連連 。

大師還加碼，在2026年1月25日，三立iNEWS財經台首度舉辦的「2026台股誰最飆?」北高巡迴論壇中，杜金龍大師將給所有投資人一檔「2026最飆黑馬股?」，不只讓參加論壇的投資人Q&A問到飽，還會送投資人親筆簽名書，機會難得，快點入報名https://irunner.biji.co/2026SETN

更多三立新聞網報導

修法進度緩慢，關於遺產可以怎麼自救？不寫遺囑寫在筆記本也可以？

不再人擠人！「宅跨年」成主流 新年派對熱賣清單一次看

數發部做了一個「無感的政績」！揭普發一萬「黑、白名單策略」

2026韓國旅遊新指標！京畿道深度旅遊 僑村炸雞學校即將開課

