誰說工程師才好賺？13種「需求暴增」職業名單曝 這工作年薪高達335萬

在現今社會，工作種類繁多，每個人都有自己的夢想職業。然而，有些工作看似冷門或不起眼，卻在收入與穩定性上往往超越那些光鮮亮麗的職業。根據美國財經媒體《FinanceBuzz》整理自美國勞工統計局（BLS）的數據，以下13種職業的年薪中位數均超過10萬美元（約新台幣314萬元），且需求持續成長。

1. 財務分析師：年薪中位數約10萬1910美元（約新台幣320萬元）。財務分析師透過數據協助企業與個人做出投資與財務決策。雖然工作內容不算刺激，但對喜歡數字與解題的人來說，既有成就感又能獲得高收入，且成長速度高於平均水平。

2. 管理分析師：年薪中位數約10萬1190美元（約新台幣318萬元）。他們幫助企業提升效率、降低成本並改善績效，通常需要大學學歷與實務經驗，市場需求穩定。

3. 運輸主管：年薪中位數約10萬2010美元（約新台幣320萬元）。負責貨物流動、司機管理及排班調度，不一定需要大學學歷。隨著物流產業擴張，這是一條穩定通往6位數美元年薪的職涯路徑。

4. 金融風險專家：年薪中位數約10萬6090美元（約新台幣333萬元）。專門評估金融決策中的風險，屬於高專業門檻的金融分析領域，收入高且需求持續增長。

5. 電梯技師：年薪中位數約10萬6580美元（約新台幣335萬元）。雖然維修電梯不浪漫，但技術性高、薪資優渥，且每天工作內容多變。

6. 手扶梯安裝與維修人員：年薪中位數約10萬6580美元（約新台幣335萬元）。負責公共空間的運作順暢，是技術型工作，需求穩定且不一定需要大學學歷。

7. 資料科學家：年薪中位數約11萬2590美元（約新台幣354萬元）。隨著企業高度依賴數據決策，資料科學家炙手可熱，需要數學與程式能力，但回報豐厚，尤其在科技產業。

8. 製造業主管：年薪中位數約12萬1440美元（約新台幣381萬元）。負責工廠或生產線運作，需具備領導能力與細節控管，是製造業的重要角色。

9. 資訊安全分析師：年薪中位數約12萬4910美元（約新台幣392萬元）。隨著網路攻擊頻繁，資安分析師不可或缺，負責系統測試、漏洞評估與安全建議，薪資高且工作穩定。

10. 精算師：年薪中位數約12萬5770美元（約新台幣395萬元）。運用數學與統計分析風險，多在保險與金融產業服務，工作雖枯燥，但具顧問性質並可能出差。

11. 執業護理師：年薪中位數約13萬2050美元（約新台幣415萬元）。雖然護理工作常被認為重複，但執業護理師職責廣泛，需求強勁，是醫療領域的高薪選項。

12. 麻醉護理師：年薪中位數約13萬2050美元（約新台幣415萬元）。專門負責麻醉工作，專業高度集中，是護理體系中薪資最高的職業之一。

13. 裁決官／仲裁人：年薪中位數約13萬5160美元（約新台幣424萬元）。在法律程序中負責裁決爭議，結合法律專業與實際影響力，收入名列前茅。

報導總結，工作不一定光鮮亮麗，但不代表沒有價值或賺錢潛力。這些職業多數年薪超過10萬美元，且具備長期發展性。若重視穩定與高收入、不介意職業低調，這些「低調卻強勢」的職涯選擇，可能正是下一步的關鍵方向。

