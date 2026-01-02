誰說工程師才好賺？13種「需求暴增」職業名單曝 這工作年薪高達335萬
財經中心／王文承報導
在現今社會，工作種類繁多，每個人都有自己的夢想職業。然而，有些工作看似冷門或不起眼，卻在收入與穩定性上往往超越那些光鮮亮麗的職業。根據美國財經媒體《FinanceBuzz》整理自美國勞工統計局（BLS）的數據，以下13種職業的年薪中位數均超過10萬美元（約新台幣314萬元），且需求持續成長。
13種需求暴增職業名單曝 1工作年薪335萬
1. 財務分析師：年薪中位數約10萬1910美元（約新台幣320萬元）。財務分析師透過數據協助企業與個人做出投資與財務決策。雖然工作內容不算刺激，但對喜歡數字與解題的人來說，既有成就感又能獲得高收入，且成長速度高於平均水平。
2. 管理分析師：年薪中位數約10萬1190美元（約新台幣318萬元）。他們幫助企業提升效率、降低成本並改善績效，通常需要大學學歷與實務經驗，市場需求穩定。
3. 運輸主管：年薪中位數約10萬2010美元（約新台幣320萬元）。負責貨物流動、司機管理及排班調度，不一定需要大學學歷。隨著物流產業擴張，這是一條穩定通往6位數美元年薪的職涯路徑。
4. 金融風險專家：年薪中位數約10萬6090美元（約新台幣333萬元）。專門評估金融決策中的風險，屬於高專業門檻的金融分析領域，收入高且需求持續增長。
5. 電梯技師：年薪中位數約10萬6580美元（約新台幣335萬元）。雖然維修電梯不浪漫，但技術性高、薪資優渥，且每天工作內容多變。
6. 手扶梯安裝與維修人員：年薪中位數約10萬6580美元（約新台幣335萬元）。負責公共空間的運作順暢，是技術型工作，需求穩定且不一定需要大學學歷。
7. 資料科學家：年薪中位數約11萬2590美元（約新台幣354萬元）。隨著企業高度依賴數據決策，資料科學家炙手可熱，需要數學與程式能力，但回報豐厚，尤其在科技產業。
8. 製造業主管：年薪中位數約12萬1440美元（約新台幣381萬元）。負責工廠或生產線運作，需具備領導能力與細節控管，是製造業的重要角色。
9. 資訊安全分析師：年薪中位數約12萬4910美元（約新台幣392萬元）。隨著網路攻擊頻繁，資安分析師不可或缺，負責系統測試、漏洞評估與安全建議，薪資高且工作穩定。
10. 精算師：年薪中位數約12萬5770美元（約新台幣395萬元）。運用數學與統計分析風險，多在保險與金融產業服務，工作雖枯燥，但具顧問性質並可能出差。
11. 執業護理師：年薪中位數約13萬2050美元（約新台幣415萬元）。雖然護理工作常被認為重複，但執業護理師職責廣泛，需求強勁，是醫療領域的高薪選項。
12. 麻醉護理師：年薪中位數約13萬2050美元（約新台幣415萬元）。專門負責麻醉工作，專業高度集中，是護理體系中薪資最高的職業之一。
13. 裁決官／仲裁人：年薪中位數約13萬5160美元（約新台幣424萬元）。在法律程序中負責裁決爭議，結合法律專業與實際影響力，收入名列前茅。
報導總結，工作不一定光鮮亮麗，但不代表沒有價值或賺錢潛力。這些職業多數年薪超過10萬美元，且具備長期發展性。若重視穩定與高收入、不介意職業低調，這些「低調卻強勢」的職涯選擇，可能正是下一步的關鍵方向。
更多三立新聞網報導
模仿《功夫》洪家鐵線拳？童玩鐵環套「小弟弟」拔不掉 忍痛1天慘變形
台灣觀光痛點？飯店缺少「這1設備」成日遊客惡夢 日作家點頭：會瘋掉
坐飛機來台！好市多上架「1神級水果」遭瘋搶 會員嗨翻：等這批好久了
開盤／2025台股封關日黑翻紅殺出重圍 大盤漲146點
其他人也在看
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 150
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 112
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 52
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 391
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 40
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 9
曹西平不收養乾兒子有原因？律師點破心碎真相 轟「這制度」太僵化！
「四哥」曹西平在29日猝逝後，吳姓乾兒子Jeremy悲痛指出，雖然彼此沒有法律認定的父子關係，但仍代為處理後事，這引發網友疑問，曹西平為何不乾脆收養兒子？律師指出，這其實是對民法的誤解，因為「收養是法律上的減法」，必須切斷與生父母的權利義務，實務上困難重重，更點出「真正的問題根本不在「為什麼不收養」，而是我們的繼承制度僵化，只承認『身分』，不承認『照顧』」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 1 天前 ・ 21
橋本環奈元旦強運爆棚！才第1天就開外掛 益智節目竟奪下1000萬大獎
日本人氣女星「千年一遇美少女」橋本環奈近年演藝事業持續攀升，不僅活躍於電影與電視劇領域，在主持與綜藝表現同樣展現多元實力。26歲的她仍保有童顏姿色。元旦當天，她登上富士電視台益智節目《百萬大富翁》（Quiz ＄Millionaire），沒想到首次在復活後的節目中，竟抱走最高獎金2000萬的挑戰者，她自己都當場嚇傻。三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前 ・ 2
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 154
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 82
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 3 天前 ・ 11
胡振東曝「中犯台美軍不登島」原因！他揪端倪：美國看不下去了
美國國防部前官員胡振東（Tony Hu）近日表示，若台海爆發戰爭，美國將不會到台灣本島，因為台灣有足夠防禦資源，美軍若貿然登島反會造成指揮混亂，引起外界討論。對此，心理諮商與跨領域工作者葉永銘認為，胡振東是美國派來「執行反心戰工作」的，美國大概看不下去了，才如此反常地直接介入說明中國入侵的難度。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 48
曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉
曹西平於12月28日清晨5時多發布貼文，提到自己經歷過921大地震後，面對地震已不再驚慌逃跑，而是選擇靜坐原地，「交給老天爺安排」。他直言，隨著年紀增長，「已經沒有什麼好想的」，感嘆人生無常，「天災人禍誰又可以躲得過呢？連過個小小馬路都有事情發生」，語氣中流露出...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 14
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 5
曹西平高血壓未就醫！醫揭「6食物」穩血壓 吃巧克力也有用
66歲藝人曹西平29日在睡夢中猝逝，確切死因尚未出爐，不過其乾兒子透露，曹西平生前患高血壓，卻未就醫。若要改善血壓問題，須從飲食著手，營養醫學專家劉博仁提到，適量補充高鉀食物有助於穩定血壓，例如黑巧克力、紅棗、花生，水果方面可選擇榴槤、釋迦、芭蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光 國際智庫：老共根本不敢打
中共日前結束圍台軍演，兩岸軍事對峙態勢轉向檯面下的戰力博弈。三立政論《新台派上線》揭露，國軍近日疑似「半刻意」釋出多組海鋒大隊武器畫面，其中最引發外國軍事迷與智庫關注的，便是號稱能打到北京、射程達1000公里的神祕武器「雄二E」巡弋飛彈。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 193
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 3
1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點
塔羅牌老師艾菲爾分享，三個星座與三個生肖在2026年1月展現亮眼運勢，在事業、財務、人際等面向都有突破性發展。艾菲爾表示，本月象徵「定錨」與「開局」，選擇與行動將為全年鋪設關鍵基調。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 5