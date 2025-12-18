誰說新青安2.0「三大支柱」不變? 抱怨央行打炒房太凶? 財政部一口氣全澄清

財政部今天澄清，財長莊翠雲從未講過央行打太凶；新青安2.0三支柱不變也不是財政部立場 。李政龍攝



財政部國庫署今（18）日澄清，無論是媒體報導新青安2.0維持「三大支柱」不變，還是媒體以「財政部長認了央行打太兇」為標題的報導，全都不是財政部立場。

財政部表示，媒體報導新青安2.0維持三支柱不變，包括貸款年限40年、還款寬限期維持5年、額度上限維持1,000萬元，這些都不是財政部立場。財政部表示，新青安貸款續辦檢討作業尚在進行中，對於貸款年限、寬限期、額度上限、利息補貼及申貸資格等條件均須通盤研議，絕無新青安2.0及「三大支柱」維持不變等情勢。

另外，聯合新聞網報導，「財政部長認了央行打太兇」；以致財政部長莊翠雲昨天（12/17）出席立法院財委會被立委連番追問，莊翠雲當時只能苦笑，並說明她絕對沒有這樣說，也指出媒體報導標題與內文不符。

財政部今天也表示，有關「財政部長認了央行打太兇」為標題的報導，不是部長莊翠雲發言說明，報導內容純係引述網友對中央銀行（下稱央行）政策及房市現況之意見，標題與事實不合，為避免造成不當預期或聯想，特予澄清。

財政部表示，新青安貸款至明年7月31日屆期，行政院長卓榮泰已指示設定更周延條件及監管方式，就青年居住正義給予不同考量，財政部正依卓揆指示，整體評估房市供需、金融市場、民眾需求、新青安貸款成效、政府收支財源運用及公股銀行資金成本等面向，與相關部會共同研議，滾動檢討政策方向，以協助房市及金融穩健發展。

財政部也說明，青安貸款係健全房市政策之一環，政策美意在支持無自有住宅民眾購屋自住安居，自2010年起推出以來，均視當時房市狀況及民眾需求，滾動檢討續辦作業及貸款條件，陳報行政院同意延長續辦。

財政部會持續督導公股銀行遵依行政院支持購屋自住原則、央行不動產信用管制、金管會及銀行公會授信原則規範等規定，妥適辦理不動產及房貸相關業務，強化建築貸款管控措施，避免資金流供建商囤地、養地，並持續督導公股銀行妥善調配資金，優先承辦「首購」、「自住」、「已承諾」的房貸，確保銀行信用資源用於民眾購屋自住，落實支持無自有住宅者安心成家，以利整體房市穩健發展，穩定金融市場秩序。

