誰說神職只能莊嚴肅穆！夜晚打碟、清晨彌撒，拉美爆紅「DJ神父」用電音攻陷年輕世代

墨西哥蒙特雷（Monterrey）閃爍的舞台燈光下，舞池擠滿大批隨強烈電子音樂節拍舞動的人群。這場音樂盛會最特別之處，是在舞台中央那位DJ，從他身上那件黑色襯衫、還配戴標誌性白色羅馬領（Clerical collar），你可能會覺得非常突兀，因為那是基督教神職人員的基本裝束之一。

你並沒有看錯，這名高舉手臂、帶領全場一起嗨的男子：他真的是一名神職人員、來自葡萄牙的神父吉列爾梅・佩索托（Guilherme Peixoto）。

聖袍下的DJ魂

將佩索托神父放上串流或社群搜查，你能看見許多瘋狂的現場實錄，以及他本人擁有超過250萬粉絲追蹤的粉專，過去曾在世界知名夜店演出的他，目前正進行拉丁美洲巡迴表演，足跡遍及哥倫比亞、墨西哥等國，這些地區也是全球天主教人口第二多的國家。對佩索托而言，每一次站上舞台，都承載著特殊的重量。

現年50歲的佩索托在受訪時表示，站在舞台上，「這是一種完全不同的能量，我認為在生命中，平衡是非常重要的，我們需要安靜的時間、聆聽上帝聲音的時間……但也有分享上帝訊息的時間。」

擁有250萬粉絲追蹤、紅遍拉丁美洲諸國的「DJ神父」佩索托（右），與其他神職人員自拍合影。（翻攝自其IG粉專）

而且從佩索托神父演出曲目名稱，你一定能理解他的苦心，因為無論是剛剛發行的最新單曲《如果你有信念》（Si Tuvieras Fe），或是熱門曲目《扶起跌倒者》（Lift up the fallen）和《主啊保護我》（Protegeme Senor），其實都存在雙重角色和背後任務，神父希望藉由不一樣的方式傳道，讓大量流失信徒的拉丁美洲各國，可以恢復榮景，特別是吸引更多年輕世代教徒回歸。

公開資料顯示，現年50歲的佩索托神父，是從1999年開始成為神職，在成為舉世聞名的DJ神父之前，他曾擔任葡萄牙軍隊的軍牧，甚至官拜上尉軍銜，還曾隨行前往科索沃（Kosovo）和阿富汗駐紮。在結束駐紮阿富汗任務後，2010年回歸葡萄牙的佩索托神父，開始跨界和DJ合作，自己也專程上課學習打碟，才有現在大家看到的DJ神父。

擁有250萬粉絲追蹤、紅遍拉丁美洲諸國的「DJ神父」佩索托，現在正在巡迴演出中。（翻攝自其IG粉專）

有趣的是，透過影片或照片能發現，在他的演出現場，隨處能看到代表宗教的符號，甚至在背景螢幕上，還持續播放著前任教宗方濟各（Pope Francis）的肖像照。佩索托神父還在墨西哥演出場次，加入當地極受尊崇的「瓜達露佩聖母」（Virgin of Guadalupe）畫像。

有外媒問到，這段神奇之路究竟是怎麼開啟的，佩索托表示、這段成名之路始於 20年前，當時主要為了償還教區債務，他在葡萄牙當地開設一間「教區酒吧」，舉辦多種活動。隨著活動愈發受到歡迎，他決定報名提升自己的DJ技術，而且對佩索托來說，這些決定、從來都不是為了打破教會規矩，而是為了和當地社群建立更緊密連結。

看著場場爆滿的演出，以及舞池內黑壓壓人群，他很欣慰自己想表達的訊息，很顯然已引起不少共鳴。

白天的他、是傳統神職的既定印象

在蒙特雷的演出持續到凌晨兩點才結束，雖然團隊的夜生活還在繼續，可佩索托卻沒有留下來參加慶功派對。因為正式身份是神父的他，隔天清晨就必須「回歸教堂」，與墨西哥總主教卡布雷拉（Rogelio Cabrera）一起站在蒙特雷大教堂（Monterrey's Metropolitan Cathedral），穿著正式衣服、共同主持彌撒。

當外媒記者在教堂內，看著他莊嚴地分發聖體（Eucharist）時，很難想像僅僅數小時前，他才剛在混音台前、掌控帶動著全場的瘋狂節奏。

「我知道，神父能擁有這種機會並不尋常，所以我非常感激，更包持著一份分享特別事物的責任。」

