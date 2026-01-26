誰說觀光只看人頭？台灣旅遊產值大爆發 「這國人」來台平均豪砸8萬
記者唐家興／台北報導
台灣國際觀光表現正悄悄超進化！現在評估觀光好不好，已經不流行只數「有多少人入境」，而是要看「旅客口袋掏出多少錢」。最新數據顯示，台灣正對齊全球旅遊新浪潮，外國觀光客來台不只待得更久，整趟行程的花費更是大幅飆升，顯示台灣旅遊正從「打卡過境」轉向「深度消費」！
【國際排名連跳三級 台灣變身吸金熱點】
根據聯合國觀光組織（UN Tourism）最新報告，台灣 2024 年國際觀光收入排名強勢攀升至全球第 36 名，比前一年進步了 3 名。觀光署分析，這代表台灣的吸引力已從單純的「旅客量」轉向高價值的「消費力」。
回顧 114 年（2025年），來台旅客已突破 857.4 萬人次，其中日本、港澳、韓國等鐵粉市場全都穩守百萬人次大關，旅遊動能熱呼呼，顯示台灣正穩健地重回國際旅遊前段班。
【人次增加 9% 收入卻漲 11% 消費模式變了】
數據會說話，台灣觀光收入的成長速度竟然快過旅客增加的速度！114 年前三季旅客數成長約 9%，但觀光收入卻逆勢成長超過 11%，產值高達 3,220 億台幣。
這背後隱含一個重要訊號：來台灣的外國朋友不再只是走馬看花或瘋狂購物，而是願意多花時間去體驗在地文化，把錢花在更精緻的住宿、餐飲與城市活動中。
【停留更久、整趟花更多 長程市場成關鍵】
若從不同來源市場觀察，旅客「整趟行程的總消費」差異相當明顯，也成為支撐觀光收入的重要力量：
1.美國旅客：平均每日消費約新臺幣7,600元，平均停留10天，整趟行程花費約7.5萬元，消費廣泛分布於住宿、交通與文化體驗。
2.歐洲旅客：平均每日消費約新臺幣6,300元，平均停留約12天，整趟行程消費約8萬元上下，對地方旅宿與餐飲帶動效果顯著。
3.東南亞旅客：平均每日消費約新臺幣5,000至5,500元，以自由行為主，平均停留7至9天，整趟消費約3.5至4.5萬元，消費多流向夜市、餐飲與城市交通等在地服務。
【不再只是過境站 115年觀光產值持續看漲】
以前台灣常被當作亞洲行的「順便一站」，但現在台灣正轉變為「目的地」。隨著消費結構轉型，預估 115 年（2026年）國際觀光收入將能維持 2% 至 4% 的穩定成長。
觀光署強調，未來的戰場不在於拚人數，而在於如何讓旅客「來了之後，留下更多價值」。這場靜悄悄的轉型，正讓台灣在全球旅遊地圖上，從單純的風景區，變身為高品質、高產值的觀光強國。
