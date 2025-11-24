誰說貓咪不愛吃菜？貪吃小貓連「紫菜」都不放過讓主人哭笑不得

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享自家貓咪的貪吃行為，引起網上熱議，這隻個性鮮明的貓咪，不僅總是將廚房裡的食物一掃而空，更是連主人放在桌上準備用來料理的「紫菜」都不放過，牠叼著大片紫菜在家裡巡迴，邊走邊吃還發出奇怪的「嗚嗚嗚」聲，讓主人感到哭笑不得。

該名飼主表示，自家這隻貓咪的好奇心從小就非常強烈，牠平時裡只要看到廚房有新食物，就會立刻湊上前聞一聞，甚至直接當場開啃，完全不放過任何的食材，仿佛這世界上好像就沒有牠不能吃的東西，全憑牠自身的意願。

小貓平時裡只要看到廚房有新食物，就會立刻湊上前聞一聞

(示意圖/Unsplash)

事發當天，飼主原本將一大片紫菜暫時放在廚房的流理台上，結果才轉身一下子，竟就被貓咪神不知鬼不覺地叼走了，小貓叼著紫菜在家裡不停繞圈，只要有人靠近就會用自己的身體護著，彷彿正宣告著這份美味已經被牠成功佔有。

最後主人為了避免愛貓誤食太多紫菜，只好從後方悄悄靠近，趁牠分心時一把將紫菜搶回來，這一瞬間讓貓咪當場愣住，似乎對自己沒能護住「戰利品」而感到懊惱，事件曝光後讓許多網友笑翻紛紛留言「第一次看到搶菜的貓」、「比吃肉還認真」、「牠好像真的很怕紫菜被搶走」、「把廚房當自己家」。