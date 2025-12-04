誰說追星是浪費時間？盤點「追星8大好處」：外語能力、修圖剪輯、跨國交友、多巴胺爆棚，人生比履歷更精彩

（圖／取自cortis IG、saythename_17 IG）

在許多長輩或不追星的人眼中，「追星」似乎常被貼上浪費時間、金錢，甚至是不務正業的標籤。但對於深陷其中的迷妹、迷弟們來說，偶像的存在其實是生活中最強大的精神支柱與前進動力。你有沒有發現，身邊那些有偶像的朋友，往往眼神更明亮、生活更有熱情，甚至還默默點滿了各種意想不到的技能樹？今天就來為大家平反，盤點追星的「8大好處」，看完你會發現，原來追星才是讓人生升級的最佳捷徑！

追星族的 8 大隱藏優勢：無痛解鎖新技能，外語能力突飛猛進

為了聽懂偶像的直播、看懂推特上的每一條動態，追星族展現了驚人的學習力。原本枯燥的韓文、日文或英文，因為有了「愛」的驅動力，變得不再困難。許多人從五十音、韓文字母開始，最後甚至考過了檢定考，這種「自發性勤奮學習」的效果，絕對比補習班還強大。

（圖／取自 saythename_17 IG）

追星族的 8 大隱藏優勢：拓展社交圈，結交跨領域的「同擔」好友

追星是打破社交同溫層的最快方式。在演唱會、粉絲群組裡，你可以認識來自各行各業、不同年齡層甚至不同國家的朋友。大家因為共同的熱愛而聚在一起，話題永遠聊不完，這些「同擔」（喜歡同一偶像的人）往往會成為你現實生活中最支持你的好夥伴。

（圖／取自bts.bighitofficial IG）

追星族的 8 大隱藏優勢：保持對生活的熱情與目標

生活難免有低潮，但偶像的演唱會、新專輯發布日，就成了我們行事曆上閃閃發光的期待。為了去見偶像一面，我們會更努力工作存錢、規劃假期。這份「有所期待」的心情，能讓我們在平淡甚至疲憊的日常中，依然保有對生活的熱情與衝勁。

（圖／取自 cortis IG）

追星族的 8 大隱藏優勢：單身族的完美情感投射，省去爭吵，只留甜蜜

對於單身追星族來說，偶像就是最完美的精神伴侶。我們可以將情感投射在他們身上，享受那份心動與陪伴感，卻完全不需要經歷現實戀愛中的磨合、爭吵與柴米油鹽的煩惱。這種「只有甜蜜、沒有負擔」的關係，其實是現代人極佳的情感調劑。

追星族的 8 大隱藏優勢：天然的快樂泉源，腦內啡與多巴胺大爆發

科學證明，看著喜歡的人事物，大腦會分泌多巴胺與腦內啡。當我們刷到偶像的新照片、看完一場精彩的舞台，那種發自內心的喜悅與激動，能有效緩解壓力、趕走憂鬱。追星，就是最天然、無副作用的抗憂鬱劑。

（圖／取自 realstraykids IG）

追星族的 8 大隱藏優勢：練就一身「斜槓」技能，修圖、剪輯、文案樣樣通

為了幫偶像宣傳、製作應援物，追星族往往是被迫（或主動）點滿各種技能。從Photoshop修圖、Premiere剪輯影片，到撰寫動人的安利文案，甚至籌辦線下展覽。這些在追星過程中練就的「十八般武藝」，常常意外成為職場上的加分項。

追星族的 8 大隱藏優勢：建立正向的價值觀與榜樣

優質的偶像往往非常自律、努力且充滿正能量。看著他們為了夢想在舞台上揮灑汗水，身為粉絲的我們也會被感染，想要成為像他們一樣優秀的人。這種「想為了你變成更好的自己」的動力，是追星最正向的意義。

（圖／取自 enhypen IG）

追星族的 8 大隱藏優勢：擁有專屬的「心靈避風港」

在這個充滿壓力的世界裡，偶像就像是我們心靈的避風港。無論在學校或職場受了多少委屈，只要戴上耳機聽聽他們的歌、看看他們的笑容，就能瞬間獲得治癒。那個屬於你與偶像的小小世界，是任何人都奪不走的珍貴寶藏。

