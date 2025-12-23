誰說颳風下雨能阻擋妳！New Balance女力訓練營完美完賽 跑出全新的自己

對許多人來說，「跑者」或許是個遙不可及的身分，下班後要擠出時間訓練、犧牲假日累積跑量，光想就讓人卻步。但今年New Balance「女力無限」半馬訓練營，集結了 30 位來自不同身分、不同跑步經驗，但選擇一起加入訓練，同時對於踏上賽道成為跑者這點樂此不疲的女孩們一同投入。

不論是刮風下雨，她們只管持續向前；不管平日假日，都有著一樣的信念—只為了在年底的關鍵賽事中證明：即使跑齡不長，即使不是專業出身，透過專業的系統化訓練，曾經平凡的自己也能突破自己的想像完成自己的目標。而回顧這一路走來的每一步，她們的心中也都長出了全新的故事。

一句無心的質疑、一場被爽約的意外，都可能成為蛻變的起點

25歲的致圓，目前擔任醫院不分科住院醫師，開始跑步的原因只是10年前因父親隨口一句的質疑：「四公里欸，妳跑得完嗎？」激起了她的好勝心，從此跑步成為她高壓生活中最忠實的老友。雖已擁有10年跑齡，一開始也只敢設下「免抽台北馬（110分鐘完賽）」的目標，直到內心深處對於自身潛能的好奇，讓她這次選擇投身訓練營，想透過NB的訓練來窺探自己的極限。

而規律跑步不到1年的 Betty，則在某次意外「被放鳥」而獨自跑完 10 公里賽事後，油然而生一份「原來我挺厲害」的成就感成為了她一直跑下去的原動力。原先抱著輕鬆交友心態加入訓練營的她，卻在測試中一鳴驚人，「那一刻我才發現，是我一直低估了自己。」

除了她們，也有學員是受到動漫的鼓舞、為瘦身而跑，抑或是從瑜伽、登山等其他運動一步步跨足成為跑步的愛好者，而30個不同的背景也就這樣踏上了一趟名為New Balance 女力無限半馬訓練營的專屬旅程。

New Balance讓你從「會跑」到「懂跑」，也提醒你不用孤單起跑

加入訓練營，讓女孩們對訓練有了全新的想像「跑得沒有更累，卻進步得更快、更有效率。而在New Balance Run Club（NBRC）吳承泰教練的指導下，「恢復」也成了許多學員口中重要的收穫，時時提醒自己懂得跑更要懂得休息，而致圓也說出所有學員的心聲，曾經在雨天絕不出門的她，在每週都下雨的課程後笑說：「原來傳說中跑者『防水』是真的，跟著大家，雨天也能跑得很盡興。」

除了課表外，所有女孩不約而同提到過往一個人練習時可以享受和自己對話的空間，但和大家一起則能互相鼓勵、互相打鬧，發現成長不一定是要埋頭苦練，而是可以和身旁每一位夥伴一起前進。從一開始的面面相覷到之後的無話不談，這12週的課程讓她們成為了練跑和分享的夥伴，而她們也帶著期待的、緊張的、不捨的心情，一起踏上起跑線，迎接今年度的賽事期末考。

賽道上的考驗與突破，New Balance助攻下的完美蛻變

馬拉松不只是速度的較量，更是一場與自我的對話。當衝過台北馬拉松終點線的那一刻，所有的疲憊都化為了榮耀。擁有超過10年跑齡的致圓，首次接受科學化訓練，便在台北馬跑出 1 小時 33 分的驚人成績。她興奮地表示：「過去自己亂跑 21K 比較累，現在透過週期性課表，跑起來反而輕鬆，成績還有大幅進步！」而原本目標設定保守的 Betty，更是以 1 小時 39 分的成績大幅突破教練預估的 1:45，成功破百。「這段旅程讓我發現自己比想像中更強！」Betty 直言，未來會繼續把跑步當作一件好玩的事，享受這種痛苦與快樂並存的過程。

而在這場漂亮的戰役背後，除了意志力，New Balance 的FuelCell鞋款更是關鍵推手。對於第一次穿碳板鞋參賽的致圓來說，FuelCell SC Elite v5 帶來的感受像是「掛了 Turbo」。她驚艷地發現，鞋款強大的能量回饋讓她「用 4'50 的力氣就維持 4'30 的配速」，不需要花太多力氣，每一步輕踩下去就會被推著往前。這種省力的高效能，讓她全程沒有明顯的撞牆期，將過往比賽後段的「硬撐」轉化為衝向終點的「享受」。

相較於致圓的流暢感，Betty 則深刻體會到 Elite v5 在逆境中的「穩定操控性」。當比賽進行到 16 公里撞牆期，她催眠自己是個「只會動腳的機器人」，專注於呼吸與擺動。此時，Elite v5 發揮了極大作用——它沒有傳統競速鞋加速時的笨重感，「即使步幅小，推進感依然強烈」讓她能用更自然、安全的方式高頻衝刺，穩健地跑出屬於自己的節奏。

當然，羅馬不是一天造成的，完美的賽事表現源於日常的累積。除了比賽日的 Elite v5，FuelCell Rebel v5 則是陪伴女孩們吃下無數課表的「訓練神隊友」。它輕盈、舒適且回彈優異的腳感，讓跑者在長距離慢跑或日常訓練時能輕鬆面對。正如其他學員所分享：「Rebel v5 負責在訓練期保護雙腳、累積實力。」兩雙鞋讓女孩們能在高品質的訓練與恢復間取得平衡，最終在台北馬的賽道上，跑出屬於自己的故事。

不是誰的標準，而是妳自己的答案。

在這段旅程中，紮實的訓練與夥伴的陪伴，化作了內心最安定的力量，而SC Elite v5 與 Rebel v5則給予雙腳最溫柔的推進。曾經令人卻步的後段疲勞與上坡掙扎，在New Balance的推進與支撐下化為前進的動力，陪伴每位女孩在賽道上寫下屬於自己的突破故事。

這一切的努力與堅持，最終都只為了印證一句話：

「跑步不是追求誰的標準，而是找尋妳自己的答案。」

每一次跨步、每一滴汗水，都是一場與自我的競賽。當 30 位女孩並肩突破極限後，終點線後的風景不是結束，而是另一個美好的開始。New Balance 將持續鼓勵所有跑者一起踏上跑道，勇敢實踐「Run Your Way」的精神。

