「誰讓你回來的？」老父從養老院返家遭兒拒之門外 留「這句遺言」絕望墜樓亡
中國近日傳出一起令人唏噓的家庭悲劇，一名老父親因與兒子分財產時鬧得不愉快，被迫離家入住養老院，某日因「電視轉台」鬧得不開心，想回家投靠兒子，豈料兒子竟不給進家門，最終在絕望下墜樓輕生。
綜合中國媒體報導，四川大邑縣一名袁姓男子，因房產與補助款分配問題與父親長期不睦，最終將父母趕出家門，安排入住養老院。2024年8月8日下午，養老院安排住民在大廳用餐並觀看電視節目，袁父的妻子向院方反映，希望能將頻道轉至奧運轉播，卻遭工作人員拒絕，袁父情緒受到影響，認為自尊受損，於3天後獨自離開養老院，並返回兒子住處。
兒子不給老父親進門！冷血對話曝光
袁父離院後搭乘兩班公車回到兒子住處，他站在門外敲門說道「醫生說我可以回家休養了」，希望兒子讓他進屋，不過袁男仍對父親分配房產一事耿耿於懷，冷聲質問「誰讓你回來的」，遲遲不肯開門。
眼見無法說動兒子，袁父一再退讓，哀求「我睡陽台就好，幫你們掃地、做飯也行」，卻仍遭無情回絕。袁男甚至怒斥「別做夢了」，怒批父親當初把錢交給弟弟時，根本沒想到自己，「現在才想回家？」袁父情緒逐漸崩潰，無奈說出「我感覺要死了，想死在家裡」，兩人對峙長達半小時。
走投無路之下，袁父報警求助，表示與兒子發生糾紛、對方拒絕讓他進門。警方到場後嘗試調解，卻遭袁男冷漠回應，稱父親「是自願住進養老院的，跟我沒關係」，最終警方只能暫時離開。不料約1小時後，警方再度接獲通報，傳來袁父墜樓身亡的噩耗。
老父親絕望輕生！兒子提「賠償」遭法官打臉
事後，袁男與母親向法院提起訴訟，指控養老院拒絕轉換電視頻道，讓袁父感到精神受辱，最終導致其跳樓輕生，要求養老院賠償11萬1839元人民幣（約新台幣50萬元）並道歉。
養老院則提出監視器畫面反駁，指出事發當時袁父全程背對電視用餐，並未觀看節目，反而是袁母多次要求切換至奧運頻道，並稱袁父長期承受的心理壓力，主要來自家庭財產分配糾紛，尤其是返家遭兒子拒於門外，才是悲劇主因。
判決書也揭露，這場家庭裂痕早在2021年便已埋下伏筆，當年老屋拆遷後，袁父獲得一筆補助款，堅持分給無子女的弟弟，讓急於購屋的袁男無法接受，憤而離家並揚言「斷絕父子關係」。半年後，在妻子勸說下，袁父入住養老院，袁母當時刻意未向院方說明父子決裂狀況，並簽署《健康狀況自我陳述書》，強調丈夫並無憂鬱或輕生傾向。
此外，袁男女兒出庭作證時也指出，祖父墜樓前曾與父親通話，聽見父親憤怒表示「永遠不會原諒你把房子給別人」。調查也顯示，袁父母之所以入住養老院，與袁男態度密切相關，且在此期間，袁男從未前往探視父親。
法院審理後認為，相關證據不足以證明養老院對袁父有侮辱、謾罵等不當行為，院方行為與袁男主張的損害結果之間，也缺乏直接因果關係，最終判決駁回袁男全部請求。
撫養長輩責任重！專家：送進養老院不等於脫手
報導指出，依《中華人民共和國民法典》第1198條規定，養老機構作為特殊公共場所的管理者，對入住老人負有高於一般場所的安全保障義務，包括防止老人走失、受傷或發生意外，並應適時進行風險評估與通報家屬。
此案也再次凸顯，在傳統家庭養老功能逐漸弱化的背景下，若再疊加財產糾紛與世代衝突，極有可能釀成無可挽回的悲劇。專家呼籲，照顧父母的責任不會因其入住機構而消失，社會與家庭都應建立更清晰的責任共識，避免類似憾事重演。
