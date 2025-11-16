《經濟學人》本期封面故事再談台灣，這次不是說台海是最危險的地方，而是談台灣的經濟風險，取名「台灣病」（Taiwanese disease）或「福爾摩沙流感」（Formosan flu）。當我們正為台灣半導體製造左右全球風雲而慶幸時，台灣經濟真的生病了嗎？

《經濟學人》根據GDP調整後的大麥克指數，說新台幣對美元被低估了55％，是全球最被低估的貨幣。新台幣被低估有利於出口貿易，台灣向來以出口產業為政策依據，如今貿易順差來到史上新高。但這對消費者不利，台灣高度依賴進口食物、能源和生活用品，長期廉價的新台幣會造成台灣家庭購買力偏低、物價偏高，再加上關稅一再提高，台灣勞工未來將更可憐。

廣告 廣告

《經濟學人》發現，自1998年以來台灣勞動生產力翻了1倍，但與多數已開發國家相比，台灣的薪資並未同步成長。以工人每生產1單位產品所獲得的報酬比較，台灣勞工同期下滑了25％。也就是說，在產業成長的過程中，勞工所能分到的比例越來越小。

另一個台灣病嚴重的問題是，房地產價格漲過頭。自1998年以來房價上漲4倍，目前台北的「房價所得比」中位數高達16倍，比紐約、倫敦、首爾都高。怪不得台灣年輕人光看到房價，對未來就喪失了希望。

另一個台灣病是台灣的外匯存底超高，形成金融體系巨大的風險，大量透過壽險業投入美國公債，等於用新台幣負債支持美元資產，只要匯率劇烈波動，台灣金融安全就會不保，這也是新台幣多年來不敢也不能大幅升值的原因。

儘管央行反擊，以「iPhone指數」說明新台幣反被高估17.1％，用另一個單一商品來衡量複雜的匯率，結論就完全相反。但擺在眼前的事實是，民生的感受是高物價、高房價，這些痛苦症狀到底是不是「政策陷阱」造成的？主計總處主計長坦言，台灣最富5％與最窮5％，兩者貧富差距達150倍。貧富差距擴大到底是「富了誰、窮了誰」？

從國際比較到國內比較，「台灣病」其實病的不輕。這雖然不是絕症，但若不及時調整，絕對不會自己變好。但願我們能像榮格心理學家雪瑞兒．保羅所寫的《焦慮是禮物》一書所說的，雖然焦慮是長期的磨耗，但它並不是敵人，而是一場邀請，讓我們走進內在、靠近自己，尋得自知、解決問題。接著就看台灣領導人怎麼看待病情，還繼續蒙起眼來不管明天與未來的希望，只管今日的民調與選票嗎？（作者為資深媒體出版人）