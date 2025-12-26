誰貼的？北捷恐攻陰影未散... 誠品南西悼念現場見「將殺更多人」紙條

中山站誠品南西店外的悼念柱子（右圖），昨晚被發現其中出現疑似恐嚇字條。（左圖為翻攝畫面）

北捷台北車站與中山商圈上週五（19日）發生恐怖隨機攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷，社會恐慌尚未平息。然而昨耶誕節當天（25日），有民眾前往案發地誠品南西店悼念時，意外在店外柱子發現疑似恐嚇字條，內容涉及未來將再度傷害他人，引發現場緊張氣氛，警方已介入調查釐清。

警方指出，昨晚8時許有民眾前往誠品南西店獻花致意，途中注意到門口外柱子上貼滿民眾悼念與祝福、打氣的紙條潮中，一張綠色便利貼內容寫道：「I will kill more people in the next few days.（我將會殺更多人）」民眾發現後不敢大意，立即將紙條交給現場執勤警員。

中山分局證實受理報案 啟動採證與影像追查

中山分局說明，當晚8時38分，執行誠品南西店守望勤務的員警接獲報案後，立即依程序處理，派員在現場進行採證，並同步調閱周邊監視器畫面，以釐清紙條張貼時間及相關動線。

警方坦言，該處僅設有一支監視器，且拍攝角度有限，目前尚無法清楚掌握張貼者身影，影像追查存在難度。

誠品南西店恐嚇紙條是誰貼的？警方採驗指紋比對身分

警方表示已將紙條列為重要證物，進行指紋採驗。由於報案民眾也接觸過紙條，相關指紋將先行排除，再進一步比對確認張貼者身分。

