誰迫使勞工「反戰求生」1.25兆軍購下的民生沉淪與勞工之痛
一年一度的勞工秋鬥大遊行剛剛落幕，除了一貫的勞動訴求，今年遊行隊伍高舉「反 Lie 求真！反戰求生！」格外鮮明醒目。勞工為了餬口高喊反戰求生，這不僅是訴求的轉向，更是對賴清德政府執政一年多來施政的沉重控訴。
當總統府前的凱達格蘭大道迴盪著反對鉅額軍購、要求和平的聲音時，我們不得不嚴肅審視一個基本問題：一個聲稱「信賴」台灣的政府，究竟將國家資源與人民福祉置於何處？
勞動人權協會與台灣社會共好論壇籌備會怒批，政府以抗中保台掩蓋房價問題、長照崩壞、低薪與勞權的倒退。擔心政府將軍購預算提高至 GDP 5%，意味著教育、醫療、農業與社福恐遭犧牲。兩岸一旦擦槍走火，衝擊的永遠是工人、農民和年輕人。
賴政府上任以來，民生經濟的痼疾非但未解，反而因兩岸關係的持續惡化而風聲鶴唳。旅遊業等民生經濟受到影響外，賴總統還宣布要花天價買國安。1.25 兆元是什麼概念？它幾乎佔據國家全年歲出將近一半。在廣大基層勞工面臨實質薪資倒退、物價飛漲、日子並不好過的情況下，政府選擇將鉅款投入戰爭準備，而非解民生之倒懸，會不會是另一種動搖國本？
勞保基金面臨破產危機，政府僅敢以每年千億撥補來拖延改革，卻在軍購上顯得豪邁大方，這反映出執政者對不同危機的輕重緩急判斷。如果這筆上兆預算能用於改革勞保退休金制度，上千萬勞工或能放下心中一顆大石；如果能投入傳產與服務業的轉型升級，解決年輕人低薪困境；如果能用於健全長照與社會福利體系，對台灣社會的穩定與人民生活的改善，將是立竿見影的助益。然而，政府卻選擇了高風險、高成本的軍備競賽。
資源排擠錯置，政府為討好年輕族群而年年提高基本工資，這種「打工族式」的討好，對於背負家庭重擔、薪資結構固化的廣大基層勞工而言，非但無濟於事，反而加深了他們的相對剝奪感。當政府在外交上揮金如土、在國防上豪擲萬億，卻在基本民生改革上畏首畏尾，勞工們怎能不心寒？
前總統蔡英文那句「勞工是我心中最軟的一塊」，對照今日秋鬥的場景，似乎有了更殘酷的解讀。勞工至今看起來，依然是民進黨政府最好欺負的一塊──薪資停滯，忍；福利待遇不如公教，忍；退休生活難以保障，仍舊只能忍。
1.25 兆元的軍購，換來的不只是裝備，更是社會人心的不安。和平無法用金錢買到，安全無法靠堆積軍火獲得，必須從穩健的經濟、和諧的兩岸關係、以及對人民生活的承諾中紮實建立。如果政府繼續無視民生沉痾，一意孤行於「反戰求生」的反面，那麼我們所面臨的將不僅是戰爭的威脅，更是國家的空心化與社會信任的崩塌。
秋鬥嘶吼映照民心向背，政府應將資源配置的優先序，從戰爭風險導回民生經濟這種根本的「求生」之道。沒有穩固的內部，哪來強大的國防？這才是執政者必須直視的真理。
