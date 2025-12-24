誰這麼大膽？三峽清潔隊遭人「翻牆闖入」丟垃圾 新北市府怒了：最高可關5年、罰1500萬

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

新北市環保局為了方便民眾丟垃圾，在三峽隆恩街設有垃圾收運定點，民眾可在上午8點至下午5點開放時間內交付一般垃圾及應回收廢棄物，非開放時間不得任意棄置廢棄物；然而昨日凌晨卻有2民眾非法翻牆闖入清潔隊部，並違法丟棄大量廢棄物，遭巡邏保全發現並依法查處。新北市府環保局強調，廢棄物清理法可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科最高新臺幣1500萬元以下罰金。

昨日凌晨竟有2民眾非法翻牆闖入清潔隊部，並違法丟棄大量廢棄物，遭巡邏保全發現並依法查處，圖為環保局破袋檢查。（圖／環保局提供）

環保局還原事發經過，23日凌晨保全人員巡邏時發現有2人將車上多包廢棄物，透過接力翻過矮牆及大門，丟棄在場內的子車及垃圾車上，保全隨即報警，警察到場時仍持續丟棄中，因此當下立即將2人帶回北大派出所偵辦。

環保局指出，稽查科重案組人員執行破袋稽查，發現裝潢廢棄物外，大多屬家戶垃圾，懷疑有非法收運廢棄物行為，環保局除針對民眾非法入侵的行為提告外，亦依廢棄物清理法移送偵辦。

環保局表示，因未申請廢棄物清除處理機構許可文件，逕行從事廢棄物清除及處理業務，已依廢棄物清理法第41條及第46條規定移請檢調機關偵辦，可處一年以上、五年以下有期徒刑，得併科最高新臺幣一千五百萬元以下罰金；另針對非法入侵建築物行為，將向北大派出所申請依刑法306條提告，最高可處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

環保局強調，決不容許此類惡劣事件再次發生，環保局除依法查處外，情節重大者將移送檢調偵辦，呼籲不法業者切勿心存僥倖，民眾若發現違反環保法令情事，可立即撥打新北市政府1999專線，環保局將依法嚴懲絕不寬貸。

