誰這麼沒良心？整袋香灰丟垃圾車 清潔隊員慘遭「活埋」

（記者許皓庭／南投報導）南投縣草屯鎮清潔隊於昨（23）日執行垃圾收運作業時，驚傳一起離譜的意外。一名民眾疑似將未經處理的大型袋裝香灰直接投下，導致垃圾車壓縮機運作時因受壓瞬間炸裂，大量灰塵噴湧而出。現場一名清潔隊員一度被濃煙吞噬，全身遭香灰覆蓋，場面極度混亂。所幸當事人經初步清理後並無大礙，目前已由鎮公所接手後續調查。

這起意外發生於草屯鎮仁愛街清運點。根據民眾上傳至臉書社團「草屯人」的監視器畫面顯示，當時垃圾車司機因車斗已滿而啟動壓縮機制，不料其中一只黑色大型塑膠袋在受壓後突然爆裂。威力強大的灰煙瞬間衝得比車身還高，導致站在車尾作業的隊員完全消失在漫天煙霧中，模樣如同身處戰場般狼狽。

圖／威力強大的灰煙瞬間衝得比車身還高，導致站在車尾作業的隊員完全消失在漫天煙霧中。（翻攝 草屯人 Facebook）

事發後，周邊住戶見狀趕緊提供清水供該名隊員洗滌。草屯鎮清潔隊對此表示，該名隊員在清理過後已重回崗位繼續執勤，健康狀況穩定。此事件在網路上引發公憤，不少網友痛批丟棄者的行為缺乏公德心，認為若是香灰內含有未熄滅的殘火，極可能釀成嚴重的失火意外或造成人員眼睛永久性受損，後果將不堪設想。

南投縣環保局針對此案再次強調，民眾清掃神明廳或焚香後，務必遵循安全處理流程。香灰與金紙灰燼必須先以水確實澆熄，並倒進袋中排除多餘空氣，待完全冷卻後才能密封丟棄。環保局呼籲，正確的處理步驟可防止壓縮過程產生噴爆，保障第一線人員的安全。此外，政府也持續鼓勵民眾改採鮮花、米食取代金紙，減少焚香以推動更安全的祭祀文化。

全案目前已由相關單位釐清是否有違反《廢棄物清理法》之虞，清潔隊也呼籲大眾在丟棄特殊垃圾前應主動告知，避免類似的危險事件再度重演。

