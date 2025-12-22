誰進駐高雄85大樓開飯店？ 又傳是萬豪旗下艾美酒店

高雄85大樓飯店，再傳是萬豪旗下的艾美酒店。(記者葛祐豪攝)

〔記者葛祐豪／高雄報導〕海霸王集團購入高雄85大樓飯店產權，準備引入新品牌飯店，今年3月傳出是萬豪集團旗下的傲途格精選酒店(Autograph Collection)，如今又傳出是同屬萬豪集團的艾美酒店(Le Méridien)，已有同業證實；但高雄市觀光局表示，海霸王集團表示尚未確定。

海霸王集團於2019年，以54.4億元標下85大樓原屬君鴻國際酒店的34及35樓、37至85樓樓層，但受疫情及點交等因素，遲無進展；直到去年初起，開始拆除原本君鴻酒店的內裝，包商今年已進場進行機電工程施工。

外界一直好奇85大樓將引進什麼飯店？高雄飯店界今年3月傳出，可能是萬豪集團旗下傲途格精選酒店(Autograph Collection)，屬於萬豪集團的典藏等級，但因雙方對投資金額與設備規格，有不同看法，遲未能底定。

近日再度傳出，85大樓引進的新飯店，是同屬萬豪集團的艾美酒店(Le Méridien)，等級再拉高，屬於集團的高級 (Premium)系列飯店；對此，高雄飯店業今天予以證實。

不過，海霸王集團十分低調，迄今均不願公布引進的飯店品牌；高雄市觀光局今天則表示，經詢問海霸王，對方表示目前尚未確定。

萬豪國際集團旗下酒店及度假村共有5大分類，包括奢華、高級、臻選典藏、精選、長住。艾美酒店屬於高級系列，目前台灣已有三家艾美酒店，分別是位於台北的台北寒舍艾美酒店，以及位於台中的台中李方艾美酒店、花蓮潔西艾美度假酒店。

