「誰適英雄」2025全國特殊教育學校適應體育運動會熱血登場

林佩君司長與國立體育大學學生合影。(運動部提供)

林佩君司長與適應體育運動會吉祥物合影。(運動部提供)

運動部適應運動司林佩君司長頒發榮譽獎座予適應體育推廣大使林冠宇同學。(運動部提供)

運動部補助、國立體育大學主辦的「2025全國特殊教育學校適應體育運動會」開幕。運動部適應運動司司長林佩君親臨典禮，歡迎來自全國28所特殊教育學校及9所普通學校、共1,200餘位身心障礙學生與師長齊聚一堂。她期許所有參賽者能藉由競賽相互交流、培養運動習慣與團隊合作，在訓練與挑戰中累積自信與勇氣。

林佩君司長表示，運動部成立適應運動司後持續投入資源推動適應體育，不僅呼應國際帕拉林匹克委員會「創造融合社會」的願景，實踐「更快、更高、更強、更團結」的精神，更致力於提升運動平權、強化專業人才培育並推廣科技輔具的應用，期望達成「透過運動改變世界」的使命，讓身心障礙國民在運動場中展現潛能、成就自我，迎向更美好的生活。

運動部表示，本屆賽會以「誰適英雄」為主軸，傳達英雄不只存在於電影中的意象。蜘蛛人的勇氣、浩克的力量、美國隊長的堅持、蝙蝠俠的智慧與超人的正義象徵面對挑戰的多元樣貌，期盼每位踏上賽場的選手，都能展現屬於自己的英雄特質。開幕進場與表演融入五位英雄角色，營造熱血氛圍，為選手們帶來難忘的賽會回憶，也鼓勵將英雄精神轉化為生活中的力量。

本屆賽會於11月18日至20日舉行，由國立體育大學適應體育學系、全國特殊教育學校及中華民國布袋球協會共同籌辦，同時邀請普通學校的身心障礙學生同場競技，體現融合教育精神並提升賽事多元性。競賽項目包含健走路跑、羽球、桌球、地板滾球、布袋球與籃球等，廣邀各類別的身心障礙學生參與；並舉辦師生共融的拔河活動，讓親師生在運動場上更緊密連結。

運動部指出，本運動會於今年邁入第11屆，已成為全國特殊教育學校年度的重要活動之一。期望藉此持續提升身心障礙者的運動參與，推動其終身運動發展。相關資訊可至「全國特殊教育學校適應體育運動會」官網或Facebook粉絲專頁查詢，歡迎民眾到場觀賽，為所有英雄加油喝采。

