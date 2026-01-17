誰選喬不攏 楊瓊瓔指時間點說法不一 江啟臣：基層焦慮

台中市 / 綜合報導

國民黨中央昨（16）日進行台中市長提名協調，但沒有結果，楊瓊瓔今（17）日一早到梧棲拔蘿蔔，她說，同黨也要參選的立法院副院長江啟臣，曾放話希望5月再決定提名人選，如今又趕著1月要有結果，讓她很錯愕。對於時間點說法不一，江啟臣沒正面回應，但強調現階段基層很焦慮，要趕快決定提名人選，黨主席鄭麗文說，如果無法透過協調產生候選人，將會舉行初選。

國民黨立委楊瓊瓔，17日一早到台中梧棲拔蘿蔔，想要獲得好彩頭，前一天參加完黨中央辦的台中市長提名協調會，經過一晚的沉澱，楊瓊瓔說，第一次協調會過程有得到部分共識，但也沒取得共識的部分。

立委（國）楊瓊瓔說：「因為江副有提出，希望在5月份之後才來做提名，突然希望在1月底以前能夠完成提名作業，那我真的是很驚訝也很錯愕。」楊瓊瓔說，同樣也想參選的立法院副院長江啟臣，之前就曾說，希望5月再決定提名，如今卻又趕著想在1月就有結果，覺得被擺了一道。

立法院副院長江啟臣說：「我們都知道現在最急迫的是基層的焦慮，大家對於無法定於一尊這件事情的焦慮，至於提名的時間，其實應該就是黨中央去規劃。」針對楊瓊瓔說他提名時間前後不一，江啟臣沒正面回應，而是搬出基層焦慮的現況，呼籲黨中央趕快決定人選，台中市長藍營誰來選，協調呈現僵局，第二次協商時間也還沒確定，國民黨主席鄭麗表示，雙方如果無法協調就會進行初選。

國民黨主席鄭麗文說：「任何沒有辦法透過協調，來產生候選人的選區，我們就會回歸黨的提名辦法，來進行初選。」但初選辦法是透過黨內提名辦法，由黨員投票加上民調結果作為依據，還是啟動內參民調，或是全民調來定勝負哪種方式，鄭麗文沒有講明，就等第二次協調會，看到時能不能讓台中這場藍營的姊弟之爭落幕。

