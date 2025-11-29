誰選嘉義市長？國民黨慶推「黃敏惠傳奇」不認是艱困選區

國民黨嘉義市黨部29日辦理131周年黨慶，黨籍議員及基層代表揮舞國旗歡慶。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠頒獎表揚黨齡60及70年的資深黨員，與副主席季麟連、市黨主委蔡明顯合照。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠執政將長達17年，備受國民黨推崇為傳奇。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠表示，現在把事情做好才重要。（廖素慧攝）

國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華表示，朝「藍白合」共推最強人選推動。（廖素慧攝）

國民黨嘉義市黨部29日辦理131周年黨慶，推崇市長黃敏惠是國民黨第一位女性縣市首長，且執政將達17年，是個傳奇，大家關心她明年卸任後是否繼續從政？黃敏惠表示，現在把事情做好最重要。

媒體詢問地方都關心黃敏惠擁有亮麗政績的光環，明年卸任市長的是否繼續從政？黃敏惠笑說，現在還是要把事情做好，還有一年是很大的挑戰，事情做好才是重要的，所有傳奇是大家共同努力來的。

黃敏惠還主動提及基層都關心明年誰來接棒延續藍色執政？她認為能為嘉義市盡心努力就是最好的人選。

媒體詢問黃敏惠對「藍合白」的看法？她表示，嘉義市民主聖地的精神，不管什麼顏色，只要夠出色才是人民需要的，不分藍綠，但要有是非黑白，不分顏色，但要夠出色。

黃敏惠還說，國民黨有責任、任何一個政黨都有責任推出最好的、願意為地方為下一代努力的好人選，被提名的人要能真正努力付出。

市黨部主委蔡明顯致詞表示，總結歷史經驗，國民黨總是「成於團結，敗於分裂」，嘉義市早期是國民黨的化外之地，但在黃敏惠市長執政，黨內團結力挺之下，現在成為藍色執政之光。

國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華說，嘉義市在黃敏惠執政績優的基礎上，不認為是明年選舉的艱困選區，但黨內要先整合推出強的人選，再與民眾黨協商朝「藍白合」共推最強人選推動，操作上是比較複雜。

民進黨提名王美惠參選明年嘉義市長，李哲華還提到，對手是長期經營地方的，「藍白合」要推出的人選也應有地方基礎，加上黃敏惠政績的加持，嘉義市還是大有可為的。

