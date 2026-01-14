誰選嘉義縣長戰蔡易餘？ 國民黨承認艱困：希望在野合作

民進黨立委蔡易餘確定代表民進黨角逐嘉義縣長，但國民黨方面人選未定。 圖：金大鈞 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨今（14日）公布2026年嘉義縣長初選民調，立委蔡易餘獲得壓倒性勝利，預計下周將正式獲民進黨提名。至於對手方面，國民黨組發會主委李哲華今（14日）坦言，在這裡他們祝福蔡易餘，而嘉義縣對國民黨來講是相對艱困的選區，因為長期是民進黨執政，所以國民黨在嘉義縣還是希望採取在野合作的方式。

對於地方關切，國民黨立委王育敏是否再戰嘉義縣長選舉？李哲華表示，王育敏在擔任不分區立委期間，包含擔任國民黨嘉義縣黨部主委期間，跟基層的連結也很好，但為了提高勝選的機會，王育敏向他表達過「成功不必在她（王育敏）」，所以，如果能採取在野合作，找出最大勝選的人選，王育敏也願意來共同幫忙，這對在野陣營是非常好的情況。

廣告 廣告

李哲華透露，目前國民黨所接觸的，事實上，在野人士有好幾位，而今天民進黨已經參選候選人（蔡易餘）的時候，在野共推候選人這件事上，會朝加快腳步的方向來進行。

另就宜蘭縣長與花蓮縣長黨內協調方面。李哲華表示，宜蘭方面，在本周五（16日）下午會約兩位有意參選的同志（立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德）進行協調，當然希望用協調的方式產生候選人，至於方式要看兩位候選人；花蓮部分，地方協調小組已對兩位有意的參選人（花蓮吉安鄉長游淑貞、花蓮前市長葉耀輝）討論過，花蓮縣黨部協調委員會後續會盡快依民調方式來產生候選人。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

柯文哲可能參選台中市長？江啟臣：藍白都很急 綠營：各懷鬼胎

2026新北市長誰出戰 鄭麗文證實農曆年前提名