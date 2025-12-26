誰選宜縣長 藍今協調規則 吳宗憲先起跑 張勝德將辦懇託會

民進黨為備戰明年宜蘭縣長選舉，搶在今年10月徵召律師林國漳參選，國民黨有立委吳宗憲、議長張勝德表態選縣長，吳宗憲在黨內9人小組協調前夕，26日舉辦「宜蘭走新路」造勢活動。張勝德在支持者的建議下，將巡迴各鄉鎮開講，預計明年1月3日會在冬山鄉舉辦首場懇託會。

國民黨宜蘭縣黨部組成9人提名小組，會在今天邀請吳宗憲、張勝德協調，但這場內部會議是要討論誰選縣長的「遊戲規則」，並非透過一場內部會議就決定誰出線。

不過，在協調會前，吳宗憲昨在宜蘭市五穀廟舉辦「宜蘭走新路」造勢活動，有縣議員林岳賢、黃浴沂，以及前縣長呂國華到場，立委謝龍介則透過視訊助講。

吳宗憲說，這場活動是他參選的起手式。對於黨內傳出「內鬥」疑慮，吳宗憲回應，他與張勝德是夥伴，不是競爭的對手。他強調，他是最有能力讓藍白好好合作的人選，如由他代表國民黨參選，藍白會做最好的對接。

這場造勢活動在上周傳開後，挺張勝德的支持者就紛紛向他建議，應該也要向鄉親辦說明會，讓縣民了解參選的理念與決心。

國民黨冬山鄉選區議員楊弘旻證實，張勝德在明年1月3日於冬山鄉農會旁舉辦「縣長提名問政懇託會」。他說，雖然沒有立委等大咖出席，但會有支持、認同張勝德的民意代表與地方人士現身。

楊弘旻表示，張勝德會透過懇託會讓鄉親知道參選縣長的決心，以及未來的施政方向；冬山鄉是首場懇託會，後續會在各鄉鎮辦理。