誰選宜蘭喬不攏傳鄭麗文開三條件 國民黨急滅火澄清

[Newtalk新聞] 2026大選接近，對於宜蘭縣長接棒人選，國民黨內部由國民黨立委兼文傳會主委吳宗憲與宜蘭縣議長張勝德兩人爭搶，傳出國民黨主席鄭麗文對宜蘭縣長提名人選提出三項條件。對此，國民黨今（9日）緊急滅火稱，鄭麗文對縣市長提名，始終堅持依據本黨「 115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」與「公職人員選舉候選人提名辦法」既定提名規則辦理，絕無所謂的「條件說」。

面對宜蘭縣長選舉戰局，吳宗憲與張勝德兩人參選意志堅定，在地方協調不成後，在下周由國民黨中央介入協調前，媒體卻傳出，鄭麗文提出三項條件，首先要能勝選、其次要能夠藍白合、第三要能夠在選戰中抵擋得住民進黨司法攻擊的人選。若國民黨中央協調不成，預計將進行初選。

但國民黨中央今駁斥相關說法後，預期會在1月16日下午邀集雙方進行協調，若協調再度破局，勢必得進行國民黨內初選。此外，國民黨與民眾黨已定調2026大選要「藍白合」，在民眾黨已確定在宜蘭縣提名陳琬惠的情況下，國民黨協調或初選產生後的提名人，將再與陳琬惠整合。

