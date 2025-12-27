誰選宜蘭縣長 張勝德、吳宗憲都不讓

宜蘭縣長選戰隨民進黨徵召律師林國漳後選情逐漸加溫，國民黨宜蘭縣黨部9人提名小組27日邀表態參選的立委吳宗憲、議長張勝德協調，2人在會中表達堅定立場，誰都不願意退讓，最後決定由黨中央在10天內協調，如協調不成再初選，會在農曆過年前完成提名。

9人提名小組有縣黨部主委林明昌、前立委楊吉雄、前副縣長林建榮，及張勝德的父親、前議長張建榮等人，經1小時半閉門會議後，林明昌攜手張勝德與吳宗憲受訪。

張勝德說，會中他與吳宗憲是各自表述，都非常有參選意願，會依照黨中央的規矩來走。他說，距離選舉剩下不到1年，地方也是有盡快來完成協調、確定人選的聲音，希望能讓宜蘭勝選。

吳宗憲說，他與張勝德在「由誰出來選」沒有共識，但共識就是「不管誰出來，另一個都會幫忙」，國民黨是百分之百團結。他說，過往選舉沒有那麼早就起跑，既然民進黨把選舉搞得像是國家唯一在做的事情，國民黨也是奉陪。

雖然這場內部會議並未決定採用民調，也沒有協調出誰參選，但林明昌強調，大家都很有誠意要合作，不管最後提名誰，另一方會全力支持，已報請黨中央在10天內召開協調會。

林明昌說，如協調不成就民調，明年農曆過年前確定人選。國民黨待人選確定後，再與民眾黨提名的前立委陳琬惠協調，盼能促成藍白合作。