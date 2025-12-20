誰選宜蘭縣長？ 鄭麗文：沒有內定人選 目標就是要贏

國民黨內有立委吳宗憲（左一）、議長張勝德（左二）爭取宜蘭縣長提名，黨主席鄭麗文（左三）今天赴宜蘭出席黨慶，並與資深黨員等人一起切蛋糕，鄭麗文也強調，沒有內定人選，誰會出線都按照制度走。（李忠一攝）

民進黨與民眾黨先後徵召律師林國漳、前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，國民黨仍未確定人選，今天（20日）黨主席鄭麗文赴宜蘭出席黨慶活動時，對黨員透露說，就連外縣市都很關心宜蘭的選情，對於該由誰出來，黨中央絕對不偏不倚，沒有內定的人選。

張勝德與吳宗憲2人對外都強調是君子之爭、夥伴關係，但不利張勝德的傳聞卻接連傳出，如媒體人爆料，挺張的議員嗆吳選不上，張「關門放狗」；甚至還有黨中央比較挺吳宗憲的說法傳出，讓挺張派的議員相當擔憂，黨中央會不顧地方民意力推吳宗憲出馬選縣長。

昨鄭麗文致詞時說，她全台跑透透，到哪裡大家都在問「宜蘭縣怎麼了？」都在關注宜蘭選情與人選，但大家放心國民黨不會和稀泥，一定是遵守制度的政黨，黨中央絕對不偏不倚，沒有內定的人選。

鄭麗文強調，國民黨的目標就是要贏，推出的人選就是要贏回宜蘭的人選，誰會贏我們就提名那個人選，制度就是制度，黨部一定公平、公開、公正，也唯有如此才能夠團結所有宜蘭的力量。

此外，昨也有媒體向鄭麗文詢問，藍白合是否有要給「宜蘭換出去」的交換說，對此鄭麗文回應是「江湖傳言」，一切都是公平、公開，所有縣市都是如此。她雖然還沒與張勝德談過，但祕書長、組發會等都有跟地方黨部溝通協調，也都很順利。

鄭麗文表示，國民黨會先完成提名程序，再來與民眾黨來協調，啟動藍白合作的提名機制，一切都是按部就班。

