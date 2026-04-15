誰選彰化縣長？「謝家決定已很清楚」 鄭麗文最新表態了

民進黨在彰化選戰布局逐步推進，反觀國民黨彰化縣長人選持續卡關，引發基層焦慮。目前除極力爭取提名的立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章等3人外，日前傳出可能徵召前考紀會主委、律師魏平政。國民黨主席鄭麗文今（15日）表示，很努力在做全面溝通跟了解，「謝家的決定已經很清楚了」，等目前在日本考察的縣長王惠美回國後，會就提名做最後的溝通和規劃。

鄭麗文今上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪時透露，很努力在做全面溝通跟了解，彰化也有在地特殊的政治生態，昨晚與率團到日本考察的王惠美通電話，等她回國後，會好好就彰化縣提名做最後的溝通和規劃。

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至於彰化謝家的支持意向？鄭麗文透露，謝家其實溝通非常非常久了，「謝家的決定已經很清楚了」，在她去大陸前就很清楚，會積極再協調，昨天也有為這個事情開會，昨晚也跟王惠美通電話聊很久，也跟縣長講說等回國見面好好談。

談及新北市長民調差距，鄭麗文表示，藍白合應該在4月底會有結果，很順利，接下來積極處理新北市、宜蘭縣長人選協調，應該也會很順利，都非常關心川伯，的確這一次民進黨新北市長參選人蘇巧慧策略很不一樣，連出訪大陸都沒口出惡言，一直要塑造中性形象，然後她父親蘇貞昌也一直站在幕後不出來，怕影響蘇巧慧的選票，再加上蘇巧慧的資源非常豐沛，所以國民黨從來不敢小覷，都是戰戰兢兢的，這幾天黨部也會跟川伯溝通，給予所有的可以的協助跟支持，所以這一點國民黨也會很重視。

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