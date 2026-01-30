誰選新北市 李乾龍：農曆年前有好消息

國民黨祕書長李乾龍（左）30日上午以先嗇宮董事長身分出席新北燈會發布會，他會後受訪指出，農曆年前會有「李劉會」好消息，侯市長（右）一定會參加協調。（高鈞麟攝）

國民黨新北市黨部原聲稱1月底前協調台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然，迄今「只聞樓梯響」；黨祕書長李乾龍30日指出，農曆年前會有好消息，新北市長侯友宜一定會參加協調，侯還特別對他說「免煩惱啦！」此外，國民黨30日再度舉行宜蘭縣長提名協調會，確定由宜蘭縣議長張勝德、立委吳宗憲各挑一家民調公司電話全民調，2月底前完成民調後正式提名。

民進黨提名新北市長參選人蘇巧慧已四處拜票、租妥市府對面「超級F1」大樓當競辦；民眾黨主席黃國昌1月31日卸任立委，設在新莊的市長競選總部2月1日立即開幕；國民黨人選仍未定，黨部原預計本月底前「李劉會」也延宕，許多小雞擔憂起跑較晚，不利選戰。

先前一再表達將約侯友宜見面討論的李乾龍，30日以先嗇宮董事長身分赴新北市府出席侯主持的新北燈會記者會，形成另類「會面」。對於基層憂心市長人選未定，李乾龍會後表示，目前安排得很好、一切順利，侯還特別告訴他「放心！免煩惱！」農曆年前應該會有好消息，若地方能解決，就不需要中央協調，且侯一定會參與協調；至於協調時間、地點不便公開。

兼任國民黨發言人的新北市議員江怡臻說，距投票還有10個月，「提得早不如提得好」，無論提名哪位候選人，都會以市政優先，有信心贏得民意支持。

至於宜蘭縣長選戰，國民黨中央黨部昨進行第2次協調，確定由張勝德、吳宗憲陣營各挑一家民調公司，在2月底前完成電話全民調。民調方式分為與民進黨宜蘭縣長參選人林國漳的對比式民調占85％，兩人的互比式民調占15％。