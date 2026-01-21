誰選新北 藍規畫月底前李劉會

針對國民黨新北市長人選，國民黨祕書長李乾龍（右）21日透露，近期將會拜會新北市長侯友宜。（本報資料照片）

新北市長選舉倒數，綠營已定於一尊，藍營人選遲遲未定，國民黨祕書長李乾龍21日透露，將拜會新北市長侯友宜，預計近日就會見面；但侯幕僚卻稱沒聽過這回事、沒有安排這個行程。針對熱門人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然將「見面談」，國民黨新北市黨部主委黃志雄指出，因李近期赴美，黨部預計在25日後、30日前安排「李劉會」。

國民黨下屆新北市長人選遲遲未定，甫從日本返台的李乾龍強調，正與侯友宜聯繫、協調時間中，預計最近1、2天就會見面，不方便透露相關細節。但侯幕僚卻表示，沒聽過這回事，目前也沒有安排這個行程，至於協商參選人，是由新北市黨部處理；黃志雄也說明，市長當然會出面協助。

黃志雄表示，由於李四川近期前往美國，預計25日歸國，黨部規畫在25日以後、30日以前安排「李劉會」，採不對外宣布形式，也不方便透露細節。劉和然幕僚則稱，尚未接到通知。

國民黨新北市議長蔣根煌說，針對新北市長人選目前都沒有接到相關人員聯繫或消息，如有受邀會前往參加會面。他直言，若站在選舉考量，應採民調最高的人選出線，強調一切均以黨的團結為主。

兼任國民黨發言人的新北市議員江怡臻說，人選有望在今年農曆年前決定，3月前完成藍白整合，目前李四川支持度仍領先蘇巧慧15%；議員呂家愷透露，目前黨內已協調過1次，還要再協調，站在「小雞」的立場，看到綠營市長參選人已帶領小雞們掃街拜票、掛看板、站街口，「心裡的確會很癢，手腳也很癢，希望能趕快動起來。」

國民黨立委洪孟楷說，對藍營在新北市執政成果有十足的信心，尤其過去7年在侯友宜帶領下，滿意度屢創新高，相信無論由誰出線，都可延續侯團隊光榮服務。距年底選戰還有11個月左右，只要提出人選、團隊就位、地方整合，後續的步伐很快進入戰鬥位置。

至於李四川赴美是否去美國洽談輝達總部落腳北士科後續事宜？引起外界好奇。北市府澄清，李四川此行為私人行程，與輝達總部或選舉皆無關，希望外界莫過度聯想。